新北新舊房價差距曝　這3區每坪差逾25萬

▲新北各區預售、中古大樓房價差距曝，平均每坪差17萬元，其中又以新店、永和、蘆洲價差最大。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

新北各區預售、中古大樓房價差距曝，平均每坪差17萬元，其中又以新店、永和、蘆洲價差最大，每坪差距在25萬元以上。觀察這3區，在去年都有小坪數預售案價格上衝，使得與中古屋價差大。

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永慶房產集團比較新北市2024年各行政區預售屋、中古大樓的平均單價價差，整體平均每坪差距17.1萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北市的自住需求強勁，除在地居民外，也有不少北市的外溢客群，使預售屋市場交易火熱，價格也持續創高價。」

此外，陳金萍也提到：「建商推案時也會衡量消費者能負擔的總價帶，主推中小坪數、低總價的產品，讓預售屋單價漲勢更為兇猛。」

觀察各行政區，新店、永和、蘆洲3區中古大樓的平均單價比預售屋低超過25萬元，顯示這3區的中古屋在價格上的CP值更佳。

▲2024年新北市預售屋和中古大樓價差比較。（圖／永慶統計）

陳金萍表示：「新店、永和和蘆洲區，都屬新北市的核心區域，只需要過一條橋即可抵達台北市，在交通便利、生活機能完整等優勢下，再加上預售屋供給有限，帶動預售價格水漲船高，與該地區的中古屋均價拉開差距。」

陳金萍表示，去年新店區的預售建案，如「佳元柒章」和「國揚光河」成交單價皆突破8字頭、甚至上看9字頭，使新店預售屋平均單價拉抬明顯，與中古大樓價差為27.1萬元。

陳金萍表示，永和的預售市場則因指標建案「頂溪大苑」平均成交單價破9字頭，且「頂溪大苑」的交易件數已占近半數永和區整體預售交易量，使當地預售平均單價明顯攀高，與中古大樓均價拉開26.0萬元的差距。

陳金萍表示，蘆洲區去年預售市場以「新樸王樣」建案為主，該建案主打小坪數、低總價，使得平均單價較高，拉抬蘆洲區2024年預售屋的均價，也導致蘆洲區預售屋與中古大樓價差為25.8萬元。

關於這3大區塊，房市專家何世昌表示，蘆洲也是新北鄰近台北市的第一環，去年新案繳出8字頭成交價，媲美三重許多地段，主要原因在於供給量少，事實上這幾年來蘆洲因開發飽和，又無大面積新興重劃區，使得新案價格上衝。

另外，何世昌表示，永和除了緊鄰大安區、中正區，也因新案供給稀缺推升價格，而未來幾年在大陳都更將有不小供給量釋出，屆時銷售表現也值得關注。

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