ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

自住置產雙優選！搶進新莊黃金地段「皇鼎心莊」交通、機能、學區一應俱全

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲「皇鼎心莊」坐落新莊市中心，距離捷運丹鳳站僅700公尺，鄰近鴻金寶與四維雙商圈，結合交通、機能與學區優勢，打造現代人理想生活場域。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在房市波動與高通膨的年代，選擇一處抗跌、抗通膨、具備長線價值的地段成為購屋者的首要課題。坐落於新北新莊核心地段、距離捷運丹鳳站僅約700公尺的「皇鼎心莊」，不僅串聯捷運、國道與快速道路交通網絡，更同步享有鴻金寶與四維雙商圈機能，是少數集交通便利、成熟機能與未來增值潛力於一身的珍稀新建案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

房市專家黃世聰認為買一間具有潛力的好房，需要滿足交通、生活機能和學區三大條件，而由上市建設公司所打造的「皇鼎心莊」就精準命中這三大要素，坐落於新莊核心地帶，700米可抵捷運丹鳳站，車行6分鐘可轉乘機捷A6站，快速通往桃機與雙北；開車族也能透過台65快速道路、國道一號、三號與環河快速道路，輕鬆串接大台北生活圈，便利交通讓「皇鼎心莊」地段立於不敗之地。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

生活機能方面，「皇鼎心莊」位於鴻金寶商圈生活圈，百貨、影城、美食街通通都有，外圍還有家樂福、全聯以及雙北唯一有加油站的好市多Costco，日常採買與休閒娛樂一應俱全，讓黃世聰笑說「住了之後就回不去的感覺」。另外，周邊還有結合了傳統市場、商店街與超市的成熟商圈四維商圈，滿足不同世代與族群的多元需求，在土地釋出稀缺的市中心，「皇鼎心莊」更顯彌足珍貴。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

除了地段本身具備的完善條件，「皇鼎心莊」更緊鄰新莊重點發展區塭仔圳重劃區，未來將整合住宅、百貨、商辦、綠地與公園，發展潛力備受市場期待；購屋者可同時享有既有生活便利與未來增值紅利，無論自住或置產都值得關注。

「皇鼎心莊」由具有34年建築經驗的上市建商皇鼎建設推出，擅長住宅、商用不動產和飯店多角化經營，以精準選地與高品質施工締造品牌深厚口碑，特別擇地於新莊區的民安路以及建安街口打造「皇鼎心莊」，鄰近雙語明星學校民安國小以及福營國中，小孩散步就可以到校，家長9年免接送，附近還有附設停車場以及溫水游泳池的後港新公園，讓專案經理大讚「可以說是商圈、交通、校園、公園一應俱全」。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

基地面積406坪的「皇鼎心莊」，規劃1棟地上19層、地下4層共85戶住宅，提供27-28坪兩房以及41-43坪三房產品，希望可以滿足首購族、小家庭與注重生活質感的換屋族等不同客層的需求。外觀部分由英國倫敦大學建築碩士蔡鈞泰建築師打造，有望成為此區域的地標建案。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

公設方面配置健身房、交誼廳等機能空間，打造全齡共享的社區生活。住戶無需離開社區，即可享有運動與社交的高品質生活體驗。

實際走訪樣品屋，更可感受到「皇鼎心莊」對居住細節的用心。二房、三房格局皆強調開闊動線與自然採光，透過大面積窗戶引入日光，創造通透明亮的生活氛圍。客廳寬敞舒適、臥室機能完整，不僅適合一家三口，更是注重生活品味者的理想選擇。像是43坪日式雅韻風的三房，大面寬客廳，視覺感相當寬敞，公領域零走道規劃，讓空間使用更有效率，不論是家庭成員相處時光，或是約親友來場聚會，「皇鼎心莊」的家都能完美承載生活中的點點滴滴。主臥室規劃大面積的收納空間，並保留三面下床的寬闊動線，搭配超低台度大面積開窗，讓生活舒適感大幅提升。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

以「為每個住戶量身打造」出發點而選用的建材十分講究，廚房搭載德製LEICHT廚具與Electrolux洗碗機以及Hansgrohe龍頭，衛浴則選用TOTO設備與Panasonic智能馬桶。全室選用YKK氣密窗搭配6＋6＋6複層Low-e玻璃，玄關門鎖採用PHILIPS八合一電子鎖，從裡到外都體現品牌建商對品質的堅持與細節的追求。

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

從交通、機能到品牌與建材規劃，「皇鼎心莊」在新莊核心市區可說是鳳毛麟角的代表作品。尤其在供給緊縮的市中心地段，稀有釋出的純住宅產品總是受到市場熱烈注目，正在尋找一處能同時滿足生活便利與未來價值的居所的人，不妨參考被《ET即賞屋》主持人張宇認證是不可錯過的優質選擇的「皇鼎心莊」。

詳細資訊：https://reurl.cc/8D9j7y

▲▼新莊,皇鼎心莊,捷運,國道,商圈,生活機能,皇鼎建設,即賞屋北區。（圖／翻攝自影片）

關鍵字：新莊皇鼎心莊捷運國道商圈生活機能皇鼎建設即賞屋北區

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

1730人登記金聯平價宅　最熱龜山別墅中籤率不到1%

2025年「台灣金聯平價住宅銷售」釋出100戶平價宅中，共吸引1730人登記，最夯的前3名物件得標率都不到1%。其中，最夯的是桃園龜山的別墅，68.98坪規劃5房3廳4衛，總價僅1688萬元。

20分鐘前

市場景氣走弱　七期大基地豪宅現2字頭「白菜價」

台中市七期重劃區，經過多年發展已經成為豪宅聚落代表，不過根據實登揭露，位於台灣大道兩側的豪宅社區包含當初以造鎮豪宅聞名的「鄉林皇居」、以及七期目前最大基地開發案「 百達富裔」，都陸續出現2字頭成交，專家認為，此2社區堪稱七期最便宜豪宅社區。

28分鐘前

基隆小宅驚見7字頭成交　在地看：為了買車位

南港、汐止房價高漲，買盤逐漸外溢到基隆，也推升基隆房價，新案走上5字頭。有更狂的，仁愛區市中心指標大樓「東方帝景大廈」5樓戶事務所戶，以每坪71.6萬元交易，這價碼也驚呆在地房仲了。

1小時前

亞灣特貿三首案動土　興富發投資470億將蓋6棟商辦

高雄亞灣建設備受矚目，「亞灣2.0計畫」首件市府招商案「特貿三」，北基地今（30）日動土，由興富發建設投資470億，建6棟商辦，全案零住宅，主要規劃微型商辦。近年公開露面次數不多的總裁鄭欽天開心的說：「我生於高雄，特貿三動土見證高雄崛起。」

3小時前

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

南屯區曾是台中婚宴會館密集地，繼經營24年的「非常棧」日前宣布將於6月30日結束營業，盤點南屯區知名婚宴會館，包含展華花園會館易主、雅園新潮多角化經營。信義房屋專家分析，這波「婚宴場館退場潮」本質上是資產重配置與產業結構轉變的交叉點。

4小時前

1杯咖啡3800元賣不動　「最貴咖啡廳」店面秒迎新租客

「94 Cafe」去年10月底試營運，斥資2500萬元花了1年裝潢，是高雄不少網美必去打卡的咖啡廳，最貴咖啡1杯要價3800元，讓不少在地人嘖嘖稱奇，沒想到開幕不到半年，3月突釋出盤讓訊息，連女藝人李妍瑾的前夫任德榮都證實有意承租，不到1個月就有新租客秒進駐。

5小時前

自住置產雙優選！搶進新莊黃金地段「皇鼎心莊」交通、機能、學區一應俱全

在房市波動與高通膨的年代，選擇一處抗跌、具備長線價值的地段成為購屋者的首要課題。坐落於新北新莊核心地段、距離捷運丹鳳站僅約700公尺的「皇鼎心莊」，不僅串聯捷運、國道與快速道路交通網絡，更同步享有鴻金寶與四維雙商圈機能，是少數集交通便利、成熟機能與未來增值潛力於一身的珍稀新建案。

6小時前

新北人口紅利最強3區出列　東屋：2區房價比周圍行政區親民

人口紅利為支撐房市重要因素！最新一集《地產詹哥老實說》邀請東森房屋研究中心經理葉沛堯，他分析新北人口最多的3區板橋、新莊、中和房市發展，其中除了板橋房價為新北第一，其他2區對比周圍行政區，反而房價相對親民。

6小時前

「台灣地王」2子鬩牆！　宏泰掌門人討回雙北精華地

千億宏泰集團掌門人林鴻南為新北汐止、北市天母2筆土地歸屬，狀告四弟林鴻璋！本刊調查，有「台灣地王」之稱的宏泰集團創辦人林堉璘辭世前，將名下數筆土地借名登記在幾個兒子身上，同時簽署分管協議，載明未來要歸還給總公司；孰料林堉璘過世後，林鴻璋主張土地屬於父親林堉璘，而非林鴻南完全主導的宏泰建設，因此自行處分，認為權益受損的林鴻南一狀告上法院，官司纏訟近4年，近日林鴻璋態度軟化，兄弟紛爭可望落幕。

10小時前

持有5~10年轉售房地合一稅最划算？「這幾種情況」可望免稅

根據財政部房地合一稅最新統計資料，全年房地合一稅稅率分布，稅率20%的案件，也就是持有5~10年轉售的交易，為最大宗，且占比逐年走高，2024年達36.1%。專家分析，因為持有10年以上，節稅效益遞減，因此持有者多半選擇在持有5~10年時便獲利了結。

21小時前

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「田中間蓋大樓」爭議一次看　農..

高雄人持續流失　1區人口數將超..

「台灣地王」2子鬩牆！　宏泰掌..

40桌變5桌、來客僅剩3成　南..

重劃區亂成一鍋粥　帥過頭勸「別..

新北人口紅利最強3區出列　東屋..

1杯咖啡3800元賣不動　「最..

沒開冷氣！2個月用電「飆到90..

50年前蓋透天成本僅4萬「現在..

往生互助會破產清算　神秘董娘加..

ETtoday房產雲

最新新聞more

1730人登記金聯平價宅　最熱..

市場景氣走弱　七期大基地豪宅現..

基隆小宅驚見7字頭成交　在地看..

亞灣特貿三首案動土　興富發投資..

40桌變5桌、來客僅剩3成　南..

1杯咖啡3800元賣不動　「最..

搶進新莊黃金地段「皇鼎心莊」交..

新北人口紅利最強3區出列　東屋..

「台灣地王」2子鬩牆！　宏泰掌..

持有5~10年轉售房地合一稅最..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366