自住置產雙優選！搶進新莊黃金地段「皇鼎心莊」交通、機能、學區一應俱全

▲「皇鼎心莊」坐落新莊市中心，距離捷運丹鳳站僅700公尺，鄰近鴻金寶與四維雙商圈，結合交通、機能與學區優勢，打造現代人理想生活場域。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在房市波動與高通膨的年代，選擇一處抗跌、抗通膨、具備長線價值的地段成為購屋者的首要課題。坐落於新北新莊核心地段、距離捷運丹鳳站僅約700公尺的「皇鼎心莊」，不僅串聯捷運、國道與快速道路交通網絡，更同步享有鴻金寶與四維雙商圈機能，是少數集交通便利、成熟機能與未來增值潛力於一身的珍稀新建案。

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房市專家黃世聰認為買一間具有潛力的好房，需要滿足交通、生活機能和學區三大條件，而由上市建設公司所打造的「皇鼎心莊」就精準命中這三大要素，坐落於新莊核心地帶，700米可抵捷運丹鳳站，車行6分鐘可轉乘機捷A6站，快速通往桃機與雙北；開車族也能透過台65快速道路、國道一號、三號與環河快速道路，輕鬆串接大台北生活圈，便利交通讓「皇鼎心莊」地段立於不敗之地。

生活機能方面，「皇鼎心莊」位於鴻金寶商圈生活圈，百貨、影城、美食街通通都有，外圍還有家樂福、全聯以及雙北唯一有加油站的好市多Costco，日常採買與休閒娛樂一應俱全，讓黃世聰笑說「住了之後就回不去的感覺」。另外，周邊還有結合了傳統市場、商店街與超市的成熟商圈四維商圈，滿足不同世代與族群的多元需求，在土地釋出稀缺的市中心，「皇鼎心莊」更顯彌足珍貴。

除了地段本身具備的完善條件，「皇鼎心莊」更緊鄰新莊重點發展區塭仔圳重劃區，未來將整合住宅、百貨、商辦、綠地與公園，發展潛力備受市場期待；購屋者可同時享有既有生活便利與未來增值紅利，無論自住或置產都值得關注。

「皇鼎心莊」由具有34年建築經驗的上市建商皇鼎建設推出，擅長住宅、商用不動產和飯店多角化經營，以精準選地與高品質施工締造品牌深厚口碑，特別擇地於新莊區的民安路以及建安街口打造「皇鼎心莊」，鄰近雙語明星學校民安國小以及福營國中，小孩散步就可以到校，家長9年免接送，附近還有附設停車場以及溫水游泳池的後港新公園，讓專案經理大讚「可以說是商圈、交通、校園、公園一應俱全」。

基地面積406坪的「皇鼎心莊」，規劃1棟地上19層、地下4層共85戶住宅，提供27-28坪兩房以及41-43坪三房產品，希望可以滿足首購族、小家庭與注重生活質感的換屋族等不同客層的需求。外觀部分由英國倫敦大學建築碩士蔡鈞泰建築師打造，有望成為此區域的地標建案。

公設方面配置健身房、交誼廳等機能空間，打造全齡共享的社區生活。住戶無需離開社區，即可享有運動與社交的高品質生活體驗。

實際走訪樣品屋，更可感受到「皇鼎心莊」對居住細節的用心。二房、三房格局皆強調開闊動線與自然採光，透過大面積窗戶引入日光，創造通透明亮的生活氛圍。客廳寬敞舒適、臥室機能完整，不僅適合一家三口，更是注重生活品味者的理想選擇。像是43坪日式雅韻風的三房，大面寬客廳，視覺感相當寬敞，公領域零走道規劃，讓空間使用更有效率，不論是家庭成員相處時光，或是約親友來場聚會，「皇鼎心莊」的家都能完美承載生活中的點點滴滴。主臥室規劃大面積的收納空間，並保留三面下床的寬闊動線，搭配超低台度大面積開窗，讓生活舒適感大幅提升。

以「為每個住戶量身打造」出發點而選用的建材十分講究，廚房搭載德製LEICHT廚具與Electrolux洗碗機以及Hansgrohe龍頭，衛浴則選用TOTO設備與Panasonic智能馬桶。全室選用YKK氣密窗搭配6＋6＋6複層Low-e玻璃，玄關門鎖採用PHILIPS八合一電子鎖，從裡到外都體現品牌建商對品質的堅持與細節的追求。

從交通、機能到品牌與建材規劃，「皇鼎心莊」在新莊核心市區可說是鳳毛麟角的代表作品。尤其在供給緊縮的市中心地段，稀有釋出的純住宅產品總是受到市場熱烈注目，正在尋找一處能同時滿足生活便利與未來價值的居所的人，不妨參考被《ET即賞屋》主持人張宇認證是不可錯過的優質選擇的「皇鼎心莊」。

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