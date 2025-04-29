川普「關稅帝君」撼房市！　房市主力陷潰堤失守

▲川普關稅大刀下，已經受到第七波信用管制影響的台灣房市再度受到重擊。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

川普關稅海嘯不僅衝擊全球股債市，就連台灣房市也遭波及。尤其去年9月央行祭第七波信用管制以來，國內房市買氣已全面受挫，指標建商、甲山林集團董座祝文宇日前開出降價第一槍，「以7折價銷售，今年所有推案都會讓價。」本刊調查，全台平均房價已下跌6.6％，不僅出現投資客拋售潮，就連自用族群也擔憂關稅戰出現經濟衰退的不確定性，全都保守以待，「房市恐爆巨大賣壓，出現人踩人、多殺多的慘況。」業者悲觀地說。

美國總統川普祭出全球對等關稅政策後，全球股、債市遭受重擊之餘，因央行信用管制讓買氣重挫的台灣房市，也面臨潰堤失守邊緣。「川普向全球丟出對等關稅震撼彈的消息一出，我都在想工作能做多久。」一名在不動產業打滾多年的高層主管，語帶沮喪地對本刊表示。

本刊調查，過去被視為購屋主力的投資客、自住客，雙雙在這波關稅戰中遭受重擊，讓房產業者從建商、代銷到房仲都悲觀以對。據央行3月理監事會議資料顯示，名下沒有自用房屋的首購族，占新增房貸放款的6成左右，也就是說，房市目前是靠剛性需求撐盤。

「但別忘了，自住客多為受薪階級，絕對是景氣海嘯第一排，川普一出招，每個人都在擔心公司會否開始放無薪假，甚至被裁員，購屋決策自然轉趨保守。」高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說。

一位不願具名的建商也對本刊透露，關稅戰導致股市重挫，不少過去靠股市賺快錢來買房的年輕人受傷慘重。「100萬元資本，一天賺5萬元好像很容易，但現在可能只剩不到50萬元，這樣要怎麼再去買房？」他搖頭說。

其實，國內房市自去年9月央行祭出第七波信用管制輔以嚴格金檢後，買氣就開始重挫，原先，海悅廣告總經理王俊傑、新聯陽實業董事長特助洪承等房市龍頭都透露：「329檔期買氣已稍稍回溫1至2成。」沒想到川普關稅海嘯來襲，等於宣告台灣房市將直接躺平到年底，而且是從住宅、商辦、廠房到土地全面受到衝擊。



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