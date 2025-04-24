嘉義Q1買氣「腰斬再腰斬」　預售案均價回落3字頭

▲根據實登統計，嘉義市從去年央行祭出信用管制後，買氣腰斬再腰斬，今年Q1均價回落至38萬元。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電去年3月宣布進駐嘉科，周圍房價一飛衝天，市區預售大樓最高單價站上5字頭，創歷史新高，不少在地人都懷疑到底是誰在買？不過根據實登統計，嘉義市從去年央行祭出信用管制後，買氣腰斬再腰斬，今年Q1均價回落至38萬元。
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嘉義房市因有產業園區、台積電議題助攻，不但嘉義縣房價快速飆漲，現在連嘉義市房價也創新高。根據實登，嘉義市去年首度出現住宅大樓5字頭房價，驚呆一票在地人。
根據實登統計，嘉義市預售案Q1共有54筆成交紀錄，均價為38萬元；若相較台積電宣布設廠後的買氣，2024年Q3有高達254筆交易量，均價43.6萬元，經過去年Q4的信用管制後，買氣腰斬再腰斬，連每坪均價也下跌5.6萬元，以同樣入手30坪換算，短短半年房價就省了一輛進口車。
|時間
|成交量(件)
|均價(萬)
|最高價(萬)
|最低價(萬)
|2024Q1
|171
|27.5
|38.8
|23.3
|2024Q2
|213
|27.8
|45.9
|20.9
|2024Q3
|254
|43.6
|54
|24.1
|2024Q4
|117
|39.3
|54.4
|28.4
|2025Q1
|54
|38
|53.3
|27.5
▲嘉義市近期房市價量。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）
湘澂國際總經理謝宗澂表示，嘉義市整體交易量顯著下滑，主因是新案供給量有限，與台南、高雄等6都相比，嘉義市新案規模較小，多數建案多不到百戶。
謝宗澂分析，去年因有「嘉義都更好」、「承億新榮序 」等指標案領軍推出，成交價量大幅上衝，目前因新案數量稀少，導致市場進入「供給真空期」，交易量隨之下降，不僅是央行限貸投資客退場，也有嘉義市推案量本就偏低的結構性問題。
嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡表示，由於嘉義市以往推案量不多，去年開始靠台積電議題為房市買氣點火，累積長期的換屋需求爆發，除剛性需求旺盛外，也有看好嘉義未來發展潛力的置產客先卡位，呂冠衡說：「近期嘉義市均價下滑與去年個案表現有關，除非地點、產品非常特殊，才有5字頭行情，加上在地人追價無力，現階段也算是回歸市場行情。」
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