重劃區亂成一鍋粥　帥過頭勸「別碰」：僅1種產品可以買

▲知名投資客帥過頭認為，擁捷運建設的舊市區現在還可以買。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

房市景氣差，知名投資客帥過頭建議，開發尚未飽和的重劃區已亂成一鍋粥，千萬別碰。不過他強調，現在還是有房子可以買，點名舊市區捷運站，尤其是捷運正在規劃、興建的區域，房價保值，未來也還有成長空間。

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面對央行打炒房、川普關稅戰衝擊、以及經濟成長放緩的疑慮，台灣房市挺得過嗎？知名投資客帥過頭認為：「要看區域，現在有些區域不要碰，有些區域還可以買。」

帥過頭表示：「開發尚未飽和的重劃區，肯定是亂成一鍋粥，建商代銷新案要賣、轉單要賣、剛交屋的也要賣，千萬不要碰，事實上重劃區在市場多頭時，有助漲效果，但相對在當前房市景氣中，也會助跌。」

帥過頭認為：「開發尚未飽和的重劃區房價即將下跌，至於跌多少，每個區域會不同，關鍵取決於過去漲多少、賣壓有多重，以全台七都來看，北高雄預計會嚴重，因為前一波市場多頭就從那邊開始的。」

現在也不是建議消費者，不進場買房。帥過頭表示：「應該把目光看回發展成熟到位的重劃區，特別是舊市區，尤其是緊鄰捷運站的舊市區、更尤其是正規劃捷運建設（包括已開工和未開工）的舊市區，未來還是會有價差，全台都會區都一樣。」

▲帥過頭表示，現在應該把目光看回發展成熟到位的重劃區，特別是舊市區。（圖／ET資料照）

房市專家何世昌也表示：「軌道、捷運就是房地產的神祖牌，房價在下跌時相對抗跌，市場恢復多頭時也會漲得比別人多，建議可以選擇正在興建，未來幾年內即將通車的站點。」

何世昌舉例：「像是樹林就值得關注，該區有萬大樹林線，可串聯新案單價150萬元以上的中正區，但目前樹林新案4~5字頭都還買得到。」

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