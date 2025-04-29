高雄「川普」身價也縮水　屋主含淚賠售550萬出場

▲高雄也有案名就叫「川普」，房價跟川普關稅大刀一揮身價縮水一樣，去年該案僅1戶轉手，以屋主帳面賠售550萬元出場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統川普4月2日對多國課徵「對等關稅」，雖然9日宣布暫緩90天，仍引來全球金融界大震動。而高雄也有案名就叫「川普」，房價跟川普關稅大刀一揮身價縮水一樣，去年該案僅1戶轉手，以屋主帳面賠售550萬元出場。

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建案取名學問大，目的就是要讓消費者對建案有印象，近期全球股價大起大落，就是美國總統川普2日宣布對各國實施對等關稅，造成市場震盪，高雄就有建案，早在10年前就把川普的名字放進建案名稱，堪稱響亮又好記，不過近期房價也跟川普身價縮水一樣，出現賠售。

▲大立商圈商業機能發達，有大立百貨，大立精品，台灣南部第一間唐吉訶德等。（圖／記者張雅雲攝）

該棟大樓位於高雄大立商圈的長生街，屬於南高雄蛋黃區，屋齡10年，為地上19樓，共31戶，坪數90~116坪，全案採用崗石外觀，根據實登顯示，近3年僅1戶成交，單價落在29萬元，社區歷史高價為2015月成交的32萬元。

在地仲介透露，該社區定位為自住型豪宅，長期以來在市場上釋出量稀少，去年成交該戶，坪數130坪，換算原屋主持有約10年，帳面上總價倒賠550萬元，主要差在該筆買賣交易時，車位由原先持有2個，變成1個，拉低成交價。以目前平面車位價格落在150~200萬元換算，實際賠售金額約350~400萬元。

附近另一棟同樣屋齡約10年豪宅「臻鑫」，案名則是走諧音梗路線，去年共有4筆轉手交易，其中1筆低樓層物件，坪數為86坪，持有12年，原屋主大賺670萬元，換算單價30.2萬元。在地仲介分析'，屋主當初早期取得成本低，單價還在2字頭，獲利相對可觀。

住商不動產高雄中華民生加盟店專案經理黃徵晏表示，大立商圈商業機能發達，有大立百貨，大立精品，台灣南部第一間唐吉訶德、MUJI無印良品旗艦店都位於大立百貨，附近還有漢神本館、大統五福店，為商圈注入高度話題與人氣，發展也備受矚目。

案名 時間 入手價 轉手價 價差 達麗川普 2024/9 4330萬 3780萬 賠550萬 臻鑫 2024/6 1940萬 2610萬 賺670萬

▲大立商圈轉手賺賠中古豪宅。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

周邊豪宅社區不多，黃徵晏表示，該社區在2013年銷售時，單價約22~26萬元，總價已是當時市場的「價格天花板」。相較之下，同期中、小坪數產品，以2房總價400~500萬元來看，放到現在也有3倍漲幅，遠超豪宅表現。

黃徵晏認為，大坪數產品因總價高，待售期拉長，加上每月管理費近萬元，持有成本高，買家更注重產品品質與居住環境，受限於這類金字塔頂端的客層有限，又有豪宅限貸3成限制，價格成長空間受抑。

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