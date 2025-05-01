新北推出都更中繼安置政策　讓民眾安心拆遷

▲新北市市長侯友宜視察三重中繼宅。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市自108年起推動都更三箭政策，提供老舊建築物多元都市更新方案，至今已累積逾一千二百案核准，拆遷戶數超過八千戶，為了打造安居樂業的居住環境，市府也積極提供各項協助，期盼加速危險或老舊建物改建，今天侯市長宣布啟動都更中繼宅政策，以解決住民擔心都更重建過程無處可住，或租屋環境不合需求的困境。

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▲市長侯友宜致詞。

▲市長侯友宜、城鄉局長黃國峰及都更處合影。

市長侯友宜今天視察都更中繼住宅的三重基地時表示，市府持續推動都更以消彌危險建物，並在推動過程中，體認到「中繼」是相當重要議題，原住戶在重建期間，如果能確認有地方可住，更能提高都更意願，三重基地市府共提供35戶不同房型（三房16戶、二房10戶、一房9戶）供安置使用，是市有土地參與都更分回住宅單元的多元運用。城鄉發展局黃國峰局長補充，陸續還有位於土城、新莊等基地，共計86戶，於屋況整理完畢後，預計於今（114）年下半年開始受理申請，後續將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式，逐步取得足夠所需的中繼宅，以充分發揮短期安置功能，加速推動都市更新。

▲市長侯友宜前往2房型視察。

▲三重中繼宅611-19號（3房主臥照）。

▲外部大樓。

新北市政府都市更新處表示，都更中繼宅政策推動短期內，安置對象為都更案內65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭，及海砂屋建物的原住戶，主要是考量危險建物的重建搬遷有急迫性，及有弱勢成員的家庭在短期內要尋得租屋處所的困難性，未來取得穩定的中繼住宅戶數後，再滾動檢討申請對象及資格，期盼市府的積極協助，讓參與都市更新的住戶，在走到更新最後一哩路的重建搬遷時，都能安心、放心等待搬回新厝。