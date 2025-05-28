南科特定區7區徵收補償標準出爐！　抵價地比例44.5%至50%

▲台南市政府因應需求，在善化、新市、安定辦理南科ABCDENO區的區段徵收，一共375公頃。（圖／記者張雅雲攝）
記者陳致平／台南報導
「台南市南科特定區ABCDENO區段徵收案」於今年2月已完成協議價購程序。台南市政府依據土地徵收條例第38條規定，預訂舉行共6場區段徵收案公聽會，其中地主關心的抵價地比例，業經內政部審定，曾經參與農地重劃者為50%、未經農地重劃者為44.5%。
南科特定區A、B、C、D、E、N、O區範圍涵蓋南科特定區北側、西側及東側，行政轄區橫跨安定區、善化區及新市區，其範圍北側以178市道為界，東西兩側略在鹽水溪排水路與大洲排水路間，預計2030年開發完成，目標明年可先釋出2塊產業用地共73公頃，提供高科技產業及其中下游廠商使用。
南科A~O區段徵收開發案，為南台灣科技產業的S廊帶提供產業用地及住商生活機能區，將為南科的就業人口提供優質住、商及公共設施用地，連帶帶動安定、善化、新市周邊發展。
地政局長陳淑美指出，南科特定區的安置計畫提供4大配套內容，包括已有建築土地所有權人優先選擇安置街廓、合法建築物原位置保留、房租補助費及特別救助金等，以維護所有權人權益。
▲南科特定區ABCDENO區段徵收推動，抵價地比例分為44.5%至50%不等。（圖／台南市地政局）
地政局提醒，公聽會依行政區分梯次辦理，分別訂於5月20日於善化區文康育樂中心、5月21日、5月2２日於安定區安定圖書館二樓活動中心、5月23日於新市區三里聯合活動中心舉辦共6個場次，會中也會由地政局說明區段徵收公益性及必要性、各項補償標準、抵價地申請程序、稅務減免與扣繳、耕地租約或他項權利及其他負擔之處理、安置計畫等事宜。
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