美房市放緩！　房貸利率降「貸款申請仍跌4％」

▲美國房價漲勢出現放緩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房市正面臨多重挑戰，導致購屋貸款需求進一步下滑。儘管30年期固定房貸利率略降至6.89%，但購屋貸款申請量仍下降4%，創下2個月來新低。這顯示出高房價和經濟不確定性對買家信心的影響超過了利率因素。

《CNBC》報導，房市活動的減緩也反映在房價增長的放緩上。根據S&P CoreLogic Case-Shiller 20城房價指數，2025年2月的房價年增率為4.5%，低於1月的4.7%。全國指數也顯示出增長放緩的趨勢，年增率從4.1%降至3.9%。儘管房價達到歷史新高，但增長速度的放緩表明市場趨於穩定。

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面對當前市場困境，建商也開始主動出招以刺激買氣。包括Taylor Morrison和Lennar等大型建商紛紛祭出促銷方案，像是提供貸款利率折扣、免費設計升級或現金優惠等方式，降低買房門檻，吸引仍處觀望的潛在買家。然而，即使具備這些誘因，許多消費者依然不敢輕易進場，反映出購屋決策受宏觀經濟情勢影響甚鉅。

報導指出，雖然建商努力推動銷售，但整體房市仍處於過渡階段。高利率環境加上經濟前景不明，使得購屋者更為謹慎。相較之下，賣方也因價格壓力不願輕易讓價，導致買賣雙方僵持不下，市場成交量進一步收縮。除非未來利率顯著下降或經濟數據轉好，否則短期內美國房市恐難重拾動能。

總結而言，目前的美國房市正處於一個明顯的轉折點。對潛在買家而言，這是一個重新評估自身財務狀況與長期居住計劃的時機；對賣家與建商而言，則需更加靈活應對市場變局。在高利率與通膨疑慮仍未完全消除之際，房市的復甦仍需時間觀察。