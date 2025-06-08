住宅使照、新生兒出現「死亡交叉」　六都房價最危險是它！

▲台中市的住宅類使用執照核發戶數是新生兒人數的1.6倍，居六都之冠，被認為須留意賣壓狀況。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

住宅的剛性需求一向被視為支撐房市穩定成長的關鍵力量，但從近年各縣市住宅類的使用執照核發宅數與新生兒出生人數來看，發現2024年出現前所未見的「死亡交叉」的現象，即是「住宅新供給數量已經超越新生人口」，市場出現結構性變化。

根據好時價統計，全國住宅使用執照宅數在2024年達到13萬7707戶，首次超越全國新生兒數量13萬4856人。觀察六都2016至2024年間，住宅使用執照核發宅數皆呈現向上趨勢，特別是近2年更呈現大幅成長。

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2024年六都中住宅類使用執照核發宅數最多的前三名依序為台中市、桃園市及新北市，數量分別為2萬6798宅、2萬3814宅及1萬9517宅。其中，台中市較2016年大幅成長113%，而高雄市使照宅數創新高，達1萬8050宅，較2016年成長114%，顯現台中市及高雄市的新房屋供給數量大幅攀升。

然而同一期間六都新生兒人數卻持續下降，以新北市為例，新生兒人口從3萬4331人降至1萬6310人，減少超過5成，為六都減幅最大者。

進一步比較六都各自住宅執照核發戶數與新生兒人口數，台中市的住宅類使用執照核發戶數幾乎為新生兒人數1萬6112人的1.6倍，居六都之冠，須留意市場賣壓狀況。六都出生率續降，儘管透過外來人口遷入彌補了各地人口減少的缺口，但人口結構逐漸老化與新生兒持續銳減，已讓未來空屋與閒置住宅的風險逐步升高。

好時價表示，過去認為增加住宅供給可壓低房價，但台灣房市未見成效，新案價格屢創新高，帶動中古屋價格上升。 除桃園市以外，六都「房價所得比」皆超過10倍，遠高於6倍的合理負擔，讓年輕族群抑制結婚與生育意願，「高房價、高空屋率、少子化」的惡性循環日益明顯，突顯亟需完善住宅政策，讓民眾得以安居樂業發展。

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