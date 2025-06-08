租約結束後淡水男「強佔停車格」！房東忍1年3月怒報警　結果曝光

▲沈男在租約結束後仍強佔房東停車格，因遭依竊佔罪判拘役10日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台北報導

新北市淡水一名沈姓男子在租賃關係結束後，仍將其名下的自小客車停放於房東李女所有之停車格內，時間長達1年3個月，經李女多次聯繫、要求駛離後，沈男仍我行我素；李女不堪其擾，憤而報警並提出告訴。士林地院法官審理後，依《刑法》竊佔罪判處沈男拘役10日，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，沈男與李女為租客與房東關係，但雙方租進關係結束後，沈男為圖不法之利益，竟基於竊佔犯意，自112年9月至114年1月間，將其所有的自小客車停放在李女位於新北市某處的停車格中，且經李女多次聯繫、反映後，沈男仍拒絕將車輛駛離。後李女忍無可忍，憤而報警處理。

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沈男在警詢中對於犯罪事實坦承不諱，且李女提供現場照片、對話紀錄、土地及建物權狀等佐證，足認沈男之犯行。

士林地院法官審酌，沈男擅自占用他人停車格，缺乏尊重他人財產權之觀念，行為實有不該，惟念及被告犯後終能坦承犯行，且現已歸還停車格予李女，兼恆其犯罪動機、目的、手段、素行等情節，暨其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，依竊佔罪判處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。