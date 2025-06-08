ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租約結束後淡水男「強佔停車格」！房東忍1年3月怒報警　結果曝光

▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沈男在租約結束後仍強佔房東停車格，因遭依竊佔罪判拘役10日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台北報導

新北市淡水一名沈姓男子在租賃關係結束後，仍將其名下的自小客車停放於房東李女所有之停車格內，時間長達1年3個月，經李女多次聯繫、要求駛離後，沈男仍我行我素；李女不堪其擾，憤而報警並提出告訴。士林地院法官審理後，依《刑法》竊佔罪判處沈男拘役10日，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，沈男與李女為租客與房東關係，但雙方租進關係結束後，沈男為圖不法之利益，竟基於竊佔犯意，自112年9月至114年1月間，將其所有的自小客車停放在李女位於新北市某處的停車格中，且經李女多次聯繫、反映後，沈男仍拒絕將車輛駛離。後李女忍無可忍，憤而報警處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈男在警詢中對於犯罪事實坦承不諱，且李女提供現場照片、對話紀錄、土地及建物權狀等佐證，足認沈男之犯行。

士林地院法官審酌，沈男擅自占用他人停車格，缺乏尊重他人財產權之觀念，行為實有不該，惟念及被告犯後終能坦承犯行，且現已歸還停車格予李女，兼恆其犯罪動機、目的、手段、素行等情節，暨其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，依竊佔罪判處拘役10日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

關鍵字：房產雲停車格車位租約

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租約結束後淡水男「強佔停車格」！房東忍1年3月怒報警　結果曝光

新北市淡水一名沈姓男子在租賃關係結束後，仍將其名下的自小客車停放於房東李女所有之停車格內，時間長達1年3個月，經李女多次聯繫、要求駛離後，沈男仍我行我素；李女不堪其擾，憤而報警並提出告訴。士林地院法官審理後，依《刑法》竊佔罪判處沈男拘役10日，得易科罰金。全案可上訴。

4小時前

女返家驚見「水簾洞」　天花板垮了、筆電家具泡水全毀

馬來西亞一名中國籍女留學生在外租屋，沒想到放學回家開門一看才發現，屋內因為水管爆裂發生大規模漏水，地板滿是積水，家具全數浸濕，筆電、衣物也泡水，甚至天花板大片坍塌，吊扇掉了下來，水不斷從天花板處傾瀉而下，看起來就像水簾洞。

4小時前

桃平鎮泳池變複合型社宅！　465戶完工日期曝

桃園市平鎮游泳池在今（2025）年4月結束營業，據悉該地將改建成複合型社會住宅，同時設置數百個停車位，完工後可以提供約465戶居住單元，預計可以在2031年入住。

5小時前

台中議員建議：建租金3000元「小坪數社宅」　盧秀燕回應了

國民黨台中市議員李中4日建議市府興建低公設小坪數青年及老人社宅，每月租金僅收新台幣3000元。市長盧秀燕說，低價低公設社宅構想不錯，將進行民調了解民眾想法後再研議。

6小時前

房市多空戰！　專家點名1人「史上最大變數」

今年房市進入「極端型氣候」，從川普關稅戰、股市動盪、新台幣飆升，房市一下子被打趴，一下子又成最穩資產，讓房市預測淪為「大型翻車現場」，CTWANT採訪多名業者及專家，對於後市看法不一，有的竊喜，直言新台幣升值是房市「救命草」，有的憂心關稅戰恐重創經濟不利房市，多及空兩派交戰。

6小時前

住宅使照、新生兒出現「死亡交叉」　六都房價最危險是它！

住宅的剛性需求一向被視為支撐房市穩定成長的關鍵力量，但從近年各縣市住宅類的使用執照核發宅數與新生兒出生人數來看，發現2024年出現前所未見的「死亡交叉」的現象，即是「住宅新供給數量已經超越新生人口」，市場出現結構性變化。

7小時前

千萬別說自己「台北來的」！她爆賞屋經驗嘆：代銷眼中的肥羊

部落客夏綠蒂日前在粉專「夏綠蒂聊投資」發文分享賞屋經驗，直言買房時「千萬不要說你從台北來」，不然就等著被當肥羊宰。她提到去年常看桃園的預售屋，當時就明顯感受到自己是代銷眼中的盤子，還被灌輸不實價格。

8小時前

沒看房就問底價「會惹怒人？」　房仲提1狀況指：正常

房都沒看過，就追問底價，會惹怒房仲嗎？資深第一線房仲認為，直接問底價顯示出買方有興趣、甚至有鎖定特定物件，並非壞事。另外，也有可能買方已和其他房仲看過屋，但由於是一般約，所以貨比三家，這都很正常。

8小時前

住家面向馬路「灰塵超多」　過來人曝妙招：就少很多了

一名網友發文透露，因為他家就面向馬路，所以只要一天沒有打掃，家中就會有灰塵。因此他就想知道，像他這樣的狀況，是不是要買一台掃地機器人來清潔呢？不知道大家有沒有什麼建議？貼文曝光後，引起網友討論。

8小時前

新成屋買「折扣不二價」！他查實價登錄傻了：比別戶貴十幾萬

當初信了「不二價」，結果卻發現自己買貴了！有網友表示，他看了先建後售的新成屋，因為代銷一直強調是建商已折扣的不二價，他便不疑有他地選了一戶簽約。豈料，最近他發現，同期另一戶實價登錄價格比自己便宜十幾萬，讓他相當錯愕。對此，信義房屋專家表示，若是還沒付完款，就還有一點談判空間。

9小時前

【又是高齡駕駛釀禍】76歲婦開車暴衝！連撞29車...1人不治

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！..

姊銀彈支援弟買下車位！25年後..

竹北豪宅轉手「6年大賺2870..

租約結束後淡水男強佔車格！房東..

心動中山區社區　「沒夜班保全」..

好市多進駐商四還沒來　南台南副..

人氣≠實力！盤點台中消失的「網..

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

房市多空戰！　專家點名1人「史..

住新竹「高鐵通勤台北」　他曝1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租約結束後淡水男強佔車格！房東..

返家驚見「水簾洞」　天花板塌陷..

桃平鎮泳池變複合型社宅！　46..

台中議員建議：建租金3000元..

房市多空戰！　專家點名1人「史..

住宅使照、新生兒出現死亡交叉　..

千萬別說自己台北來的！她嘆：代..

沒看房就問底價「會惹怒人？」　..

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

新成屋買「折扣不二價」！他查實..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366