預算1000萬「買房要選哪？」　他曝1縣市有潛力

▲原PO手上有300萬元的現金。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果居家上班，公司離住家多遠都無所謂！近日有網友發文表示，因為她是居家上班，所以住在哪個城市都可以，她現在手上有300萬元的現金，大家覺得住在哪個城市的CP值比較高呢？對此，信義房屋專家認為，如果住哪個縣市都可以的話，其實選擇真的很多。

這名網友在Dcard上，以「買房請益，任何地點都可以」為標題發文，提到她目前手上有300萬元的現金，打算買總價800萬元至1000萬元的房子，且兩房、三房都可以，坪數則是越大越好。

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原PO透露，因為她目前是居家上班，所以住在哪個城市都可以，而她的要求，就是外送可以送到。她也說，其實她已經看過台中和台南了，但覺得台中有點貴，因此就想知道，大家覺得哪個城市的CP值比較高？可以用這樣的預算買到不錯的物件？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「雖然我買台南，但我好像比較推薦台中，往南往北都很快」、「新營，剛剛看新房還有二字頭」、「只要外送的話，彰化雲林吧？到台中、台南都方便又便宜」、「嘉義市中心生活機能超好」、「問就是苗栗」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，如果住在哪個縣市都可以的話，選擇真的很多，所以不妨看看實價登錄，來挑自己最喜歡的。至於哪個縣市會比較有潛力呢？曾敬德則覺得應該是高雄，只不過，高雄的房價已經有點漲上去了。