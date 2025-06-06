新莊costco、輔大商圈塞車有救了　塭仔圳「2條道路」6月底通車

▲輔大、新莊Costco商圈周邊交通車流量大，新泰塭仔圳預計6月開通2條20米道路。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／新北報導

新北市新泰塭仔圳重劃工程再曝新進度！為紓解輔大、新莊Costco商圈周邊交通壅塞，新北市府計劃於今年6月底，在新莊中正路以南的塭仔圳二區，開通東西向20米寬計畫道路「國營路」與「新富三路」，讓用路人可以更快速便捷的銜接中環路及建國一路，往來台65線快速道路及西盛工業區、樹林一帶。

新北市長侯友宜近日視察國營路工程進度時表示，舊有道路狹窄蜿蜒，且極度缺乏人行空間，如今二區計畫道路陸續完工，屆時就會依序開放給民眾通行，解決過去的交通擁塞及安全隱患，大幅提升區域交通效率。

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▲塭仔圳6月開通「國營路」、「新富三路」。（圖／新北市政府地政局提供）

新北市地政局局長汪禮國指出，為兼顧二區保留戶的生活需求與逐步開闢區域道路系統，市府在道路規劃與施工安排上投入高度心力，在施工團隊通力合作下，國營路及新富三路可望於今年6月底順利打通，用路人可以更便捷的利用這兩條道路連結中環路與建國一路，新道路將有效分流輔大商圈、中正路及新莊Costco商圈的車流，尤其是假日購物車潮，有望大幅緩解區域交通擁塞。

汪禮國表示，新莊新樹路是塭仔圳二區的主要道路之一，包括橫交的景德路、福營路均僅10米寬，因此交通尖峰時間常常塞車，未來新的計畫道路將分階段取代新樹路，福營路會變成綠園道。

汪禮國提到，橫跨塔寮坑溪的營盤橋也要重新改建，因此二區施工團隊優先開通20米寬、雙向各2個車道的國營路及新富三路，打造更完整的區域交通路網與人本友善環境。 地政局提醒，這兩條計畫道路預計今年6月底完工後就能開通，屆時景德路、福營路、部分新樹路將陸續封閉，以利重劃工程持續進行。

隨著交通建設逐步完善，塭仔圳二區周邊的生活品質與區域價值也受到市場關注。交通便利度提升，往往會帶動當地房市表現，特別是這類重劃區。

▲何世昌認為，未來塭仔圳公辦部分推案價會在5~7字頭。（圖／記者項瀚攝）

房市專家何世昌曾表示，塭仔圳自辦重劃部分，也稱為港泰重劃區，面積不大，且目前開發已達8成以上，屬於市場供給相對空窗期，有需求的消費者能選的案子不多，再加上建商品牌加持，就容易創新高價。

何世昌進一步指出，目前泰山房價已成交到7字頭，雖然讓人有些意外，但若消費者以自用、長期置產為目的，不必過於擔心買到所謂的高點。至於塭仔圳公辦部分，由於區域面積廣、地段條件各異，插旗的建商規模也不盡相同，預計推案價格將呈現明顯落差，價格帶可能落在5至7字頭。

信義房屋新莊新泰店經理凃伯穎則指出，港泰重劃區雖然是泰山門牌，但地理位置靠近新莊，隨著輔大前方的領航路通車後，往來新莊市區更為便捷，且距離副都心也很近。「目前副都心新推案最高已上8字頭，相較之下，港泰、塭仔圳好地段的小坪數上7字頭，仍屬可接受範圍。」