番仔路「六代世居地」遭巧取蠶食　居民控財團影武者

▲番仔路自救會發言人林秀芬指著甫遭拆除的家園，指出若想向法院救濟「確認買賣關係不存在」時，還得先掏出新台幣300萬左右的擔保金，感嘆「司法只服務權貴」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中市太平「番仔路」地區44戶佃農世代安居2甲的農地上，然而平靜的生活卻被20世紀一場「騙局」所打亂，居民在不知情的情況下被剝奪優先承購權，顛沛流離，他們指控隱身背後的集團為了至少新台幣30億的龐大開發價值，佈局一場近40年的「大鯨魚強吞小蝦米」戲碼。

番仔路地區位處台中太平區台74線快速道路台鐵精武車站之間，屬於北太平與舊市區接壤的精華地，現今仍屬於農業用地，開發潛力無窮。台74另一側的「新光重劃區」今年下半年還要開幕百億BOT（興建、營運、移轉）「老人復健醫院」，估計將吸引近萬人潮，不但建商紛紛搶進卡位，近五年成屋房價平均漲幅翻倍，人口紅利後勢看漲。當地房仲預估，以番仔路地區這塊方正街廓、4面臨路的2甲土地開發案來講，雖未來商機端看土地變更後的地目而定，但保守至少能獲利30億起跳，也成為各方覬覦的肥羊。

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3日午後，暮春陽光灑落，CTWant記者沿著台74號環線從喧囂市景轉入太平區小徑「番仔路」，沿途映入眼簾盡是彩繪繽紛老屋，突然間一幀黑底白字「法院判決勝」的駁火標語格外顯眼，附近還夾雜剛拆除斷垣殘壁，前後視覺衝突反差極大。「番仔路自救會」理事長林秀芬與幾位居民同聲控訴，過去數十年生活危如累卵，「安身立命」幾字簡直就是奢侈。

▲番仔路居民已被海量訴訟壓得身心俱疲，其中建商代表（左）曾拿著一份法院裁定要求住戶（右）趕緊搬家，否則將面臨巨額求償。

林秀芬說，「番仔路庄」是現有少數都市中仍有大量閩式三合院與土角厝的庄頭，這區村民大多為清朝時期太平林家招募的佃農，當年墾地與修圳完成後便在此長居形成聚落，並繳交「稻穀租」向地主林鑽燧租地建屋，如今村民已是第六代住民，卻從1976年起捲入「拆屋還地」等官司糾紛，一晃眼近50年。

林秀芬指出，1976年「牽猴仔」（仲介）邱男就曾拿著假憑證第一次要住戶拆屋還地，當時屋主發現邱男根本沒見過地主，首次訴訟保住房子，邱男則辯稱是被另一位不肖業者誆騙，主張自己是善意第三人而逃過了法律制裁。

然而邱男團夥沒放棄，1986年聲稱與移居日本的林鑽燧後代簽署的番仔路土地的「買賣契約」，竟然成功到地政事務所辦理產權移轉登記，接下來就是住戶噩夢的開始，邱男團夥獅子大開口要居民拿出1.1億元鉅款，選擇「付錢或滾蛋」，還搬出《土地法》第104條規定，喊出10日內村民必須向林鑽燧後代買回，否則就是自動放棄了「租戶優先承購權」同時等於承認邱男買入，進而說服法院同意「拆屋還地」。

林秀芬氣憤指出，當時村民認為邱男的地主身分大有問題，因此一段時間拒絕繳納房租，怎料邱男團夥卻據此強化「租戶優先承購權」已不存在的論述，並拆成多件民事、行政訴訟，以海量累訟逐一提告租戶自然人占用房屋「不當得利」，另一手「逼迫」和解。

居民指出，住戶在1998年派了住戶林清標做代表，去日本找老地主林家談，才發現1987年的買賣「根本是唬爛」，當時太心軟，沒有一狀告發偽造文書，如今家園將被摧毀卻已過刑事追溯期，只能寄望對邱男團夥提起的「確認買賣登記不存在」訴訟能有一線曙光。

▲番仔路自救會發言人林秀芬（左）望著老鄰居說，在地多年的阿笑姨（右）娘家已遭查封，夫家也三不五時收到建商文書要求自行搬遷拆屋，阿笑姨的家明天還在不在？沒人有把握。

林秀芬質疑，邱男根本就是長億楊家的「白手套」，到了2019年邱男團夥更是「不演了」，直接將部分土地200分之1持分「贈與」給台中地產大家長億集團第三代楊仁元，讓楊家人可以直接以地主身分出面，不只讓長億的角色正式浮上檯面，更使居民堅信，近半世紀雞飛狗跳的訴訟日子，一開始就跟長億脫不了關係。

被控涉入炒地糾紛的長億集團在台中赫赫有名，85歲的創辦人楊天生出生自太平本地，家族前身是農藥起家的興農集團，進一步以「長億」為名投入建築市場，搭上20世紀末台灣建築業起飛的腳步發跡。楊天生也活躍於台中政商界，擔任過台中縣工業會理事長、台灣省工業會理事長與第一屆國大代表，素有「中霸天」稱號名噪一時，並由房地產與政商綿密關係構築堅實的企業網絡，觸角包含建築、營造、證券、金融、娛樂、環保科技與保全等行業。

林秀芬泣訴，接下來「拆屋還地」加速進行，盤點44戶老鄰居中，如今12戶因老死、後代淨身出戶「不玩了」而被建商陸續持有土地，自己則持續掙扎，整理出可能夠格當「文化資產」的幾幢故事建築，卻反被鎖定為「最優先」拆除對象，就是要避免番仔路認列文化資產甚至古蹟而「逃拆」，自己看不到市府拆除執照而質疑拆除程序未完備，竟被建商掛帆布指控「惡意散播假消息」。「我不知道明天我家還在不在」，她長嘆一口氣。

在地90年的阿笑姨哽咽指出，自己「後頭厝」被建商奪去，人走茶涼「已經沒有娘家回了」，如今奄奄一息的夫家也籠罩在拆遷陰影中，約30戶還存在的建築也不時面臨「斷水斷電」、「部分拆除」等滋擾，她緊抓著記者的手，只求大眾輿論，能成為安享晚年的浮木。

CTWant詢問長億集團對此事的回應，對方由地主代表張朝欣出面說明並反擊指出，不少住戶從1980年代就不繳租金至今，地主合法取得土地所有權，還得乖乖繳地價稅，累計40年來已繳了上百萬，反觀願意和解的住戶都已獲得一筆搬遷費，地主也不會計較近年租金的「不當得利」，已是最大善意。至於背後是否有財團操作，張朝欣則直言，此案近50年前就開始纏訟，當時長億集團根本還沒成立，他批評少數住戶為了營造財團壓迫的形象東拉西扯，心態可議。

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