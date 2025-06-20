家裡裝電子鎖「不用帶鑰匙」他讚爆！兩派戰翻：可靠多了

▲原PO覺得電子鎖非常方便。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會裝電子鎖，近日就有網友發文分享，他們家只需要用指紋感應就可以開門，不用站在門口翻找包包，出門也可以不帶鑰匙，難道都沒有人發現電子鎖有多好用嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現電子鎖根本就超級好用嗎」為標題發文，提到他們家裡是裝電子鎖，只要用指紋就可以感應開門了，所以從此出門都不必帶鑰匙，也不用擔心鑰匙不見。

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原PO說，現在還是有很多人用傳統的鑰匙開門，但這樣回家時，還要站在門口翻找包包，甚至把手上的東西放在地上，才能空出手來找鑰匙。因此他認為，電子鎖真的是非常先進的高科技產品，都沒人發現電子鎖有多好用嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「至少目前用了7年沒出現過問題，划算啦」、「電子的有卡、密碼、指紋、刷臉，還有傳統鑰匙可以開，比只有鑰匙的可靠多了」、「電子鎖是會壞掉，但是在壞掉前可以讓你爽爽方便開門好幾年，也夠了」、「我家的還有人臉辨識，很好用好嗎」、「現在都嘛是電子+實體，不用怕沒電」。

也有網友則說，「會說電子鎖好用的人只是你還沒遇到讓你求助無門的時候而已」、「用過，但還是改回轉鑰匙」、「我比較喜歡機械式的東西，謝謝」、「要更換，費用是一大問題」、「電子式的都有使用年限問題」。話題引起討論。