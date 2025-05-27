三重房市「換左岸開始秀了」！寶石建設機構新案『寶石承岳』強勢登場

▲捷運先嗇宮站。（圖／企劃行銷-海樺廣告股份有限公司提供）



【廣編特輯】

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，控制銀行房貸水位，整體房市表現不佳，但進一步探究市場，會發現呈現強烈的個案表現差異，具話題性的地段配上具品牌力的建商，銷售仍持續穩定去化，且價格沒有明顯鬆動跡象，甚至還有指標個案成交單價再創新高，這也是許多房產專家常說的「現在，就是品牌建商的武林」。



以雙北市來說，這幾年最具話題性的莫過於三重區，去年919後二重疏洪道重劃區右岸的聯開案繳出紅盤，大坪數戶別成交單價114萬元，寫下區域新高價，左岸最高價則站上90萬，顯示當前市場上中高資產客群依舊存在，並有實質的購屋需求，鎖定中大坪數產品，希望在自己所認同的地段，買下一間真正的好房子。



觀察二重疏洪道重劃區右岸另一場指標大案「寶石睿岳」規劃48、60坪，單層3拼均質大戶，加上寶石建設機構當地無人不曉的高度品牌力，廣受中高資產客青睞，919打炒房後仍以單價近9字頭成交，目前60坪已完銷。

談到三重，最夯的就是二重疏洪道重劃區左、右案兩側，據《樂居網》統計，去年兩區成交單價差距約12萬元，也就是15%左右。房市專家表示，右岸開發較快，建設利多也普遍是已實現或即將兌現，像是機場捷運、醫療系統進駐、百貨商場等等，新案房價已有多筆成交價來到9字頭，甚至破百萬元行情，「接下來就輪到左岸接棒下去了。」



二重疏洪道重劃區左岸前景可期，先嗇宮捷運站旁將引進新北第二行政中心，未來東森新聞總部也將座落於此，該區也被稱之為新市政中心，被視為三重近年最大開發建設。左岸發展較早，有許多工業廠房，但近年紛紛開始投入改建，搖身變為總部大樓，像是春源鋼鐵、利達空調等等，另外一些廠房地主若沒有再擴大企業經營的打算，則開始處分資產賣地，開發商接手後也是要興建大樓，像是上市建商新美齊才剛購入一塊土地，據了解禾馨集團也將在此區域即將打造醫療大樓。

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▲大都會公園。（圖／企劃行銷-海樺廣告股份有限公司提供）

二重疏洪道重劃區左岸的老舊廠房一塊一塊重建，翻轉市容，未來勢必將繁榮起來，新大樓林立，就好比像是新板特區、新莊副都心般的樣態，同時也直接增加了當地的就業機會，進而帶動剛性購屋需求。



房市專家觀察，目前二重疏洪道重劃區左岸絕大多數都是小坪數產品，甚至幾乎沒有均質大戶的新案在線，而供需決定市場，在該區域購置中大坪數、均質大戶、具建商品牌力的個案，屬於區域市場真空產品，除了自己住得舒服之餘，放遠來看也是最正確的置產選擇。



二重疏洪道重劃區左案的「寶石承岳」，規劃2棟19層擎天雙峰地標，保有寶石建設機構向來精琢石材元素的同時，立面外觀走黑白色系，展現頂奢新古典美感，每層3戶2梯，規劃45~58坪頂奢大戶，戶戶都是尊貴的象徵。寶石建設機構深耕三重40年，累積口碑人人載道，過去經典之作包括「寶石上品苑」、「寶石君品苑」、「寶石睿岳」等案，如今「寶石承岳」即將推出，將為二重疏洪道重劃區左岸奠定出社區尊榮新標竿。

負責「寶石承岳」的專案經理陳一鴻介紹，寶石建設機構向來對每一作品都有著高度堅持，不惜成本只為給消費最好的，「寶石承岳」建材規格可說是區域線上新案之最，包括使用廣受豪宅建案青睞的法國聖戈班隔音墊，極致輕薄、有效降噪，此外還導入高級豪宅才有機會見到的中空樓板設計，對隔音、隔熱皆有顯著效果；防水方面則使用豪宅指定品牌大信防水，在本案上給予10年保固，以三重左岸來說，可說是十分罕見。



房價方面，據實價登錄資料，二重疏洪道重劃區左岸新案最高單價逼近9字頭，其他部分個案、未來即將推出的新案也預計要8字頭。陳一鴻透露：「寶石建設機構深耕三重40年，對區域頗具情感，在近年房價高漲的環境下，新案推出也希望讓消費者有尊榮禮遇，像去年推出的寶石睿岳就是如此，而最新的寶石承岳也將依循此方向，讓更多換屋族群有更好的購屋選擇，入主寶石經典大作。」

▲寶石承岳3D模擬外觀圖（圖／企劃行銷-海樺廣告股份有限公司提供）

寶石承岳 基本資料

投資興建：寶石建設機構-聯順建設

產品規劃：45坪~58坪

樓層規劃：地上19層、地下4層

接待會館：新北市三重區五谷王北街42巷與神農一街口

基地位置：新北市三重區興德路與神農街口

貴賓專線：02-2972-8688

建築代銷：海樺廣告股份有限公司

建照號碼：106重建字第00222號

建案網站：https://pse.is/7md37y