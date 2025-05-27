冠德配發股利4.1元創高　馬志綱談輝達：不該只看北士科

▲冠德（2520）今（27日）召開股東會，董事長馬志綱會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

冠德（2520）去年營收、獲利創新高，面對當前低迷房市，公司認為蛋黃區、重要交通節點房市仍有需求。談到近來最夯的北士科議題，董事長馬志綱表示：「輝達落腳，我們該看得不只是北士科一區，而是要思考，如何讓台北符合亞洲大城市的水準，成為更有魅力的城市。」

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冠德（2520）今（27日）召開股東會，承認去年營收286.78億元、年增高達47.5%，稅後淨利達55.5億元、132%，每股盈餘（EPS）來到10.25元，大賺1個股本。

冠德去年營收、獲利皆創下歷史新高，今日股東會中並通過配發現金股利3.1元、股票股利1元，合計4.1元也寫下歷史新高表現。

冠德去年獲利大增，主要來自於三重總銷130億元大案「冠德心天匯」完工入帳，加上新成屋案「冠德安沐居」、「冠德大直綻」、「冠德信義」銷售貢獻。今年則有中和「冠德心禾匯」、「秀朗橋案」完工，合計總銷40億元。

至於推案計畫，冠德今年將推5案，分別為台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、萬華「直興段」、中和「冠德心禾匯」、中和「秀朗橋案」，加上其他餘屋，合計總銷達155億元，與過往年度推案水準差不多，未受景氣影響而縮水。

▲冠德建設近5年營收、稅後淨利表現。（表／記者項瀚整理）

值得關注的是，冠德前年簽下北士科合建案，該案預計Q4取得建照，明年Q1開工。事實上，近期輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，讓該區成為房市最夯議題。

冠德董事長馬志綱股東會受接受媒體訪問，他表示：「輝達亞洲總部落腳，未來不該只看北士科一區，而是整個台北在亞洲扮演著重要的角色，我們要如何透過加速都市更新等方式，讓台北改善環境，符合亞洲大城市的水準，成為更有魅力的城市。」

談到整體房市，馬志綱表示：「現在消費者信心受到影響，銷售期拉長，購屋買盤回歸理性，但這對房市長期來說是健康的，房市看得就是供需，市中心、重要交通節點地段，還是有一定的居住需求。」

馬志綱說：「冠德45年來，挺過3波景氣低迷，現在這波也不能說是最艱難，對冠德團隊仍具信心。」他開玩笑地說：「前面死不了，後面也死不了。」

冠德總經理張勝安補充：「當前房市呈現個案表現，蛋黃區支撐力道較強，買盤自用當道，而冠德過去銷售對象就以自住客為主，比例達8~9成。」

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