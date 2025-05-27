全台建物展期開工量剩千戶　信義：15年僅出現過5次

▲2024年第四季的「建物展期開工總宅數」僅1141戶，寫下2009年以來單季新低。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2024年第四季的「建物展期開工總宅數」僅1141戶，寫下2009年以來單季新低，信義房屋專家表示，這數據反映去年前8月預售市場熱銷、另一方面也可能與央行對於資金嚴格管控有關。

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「建物展期開工總宅數」指的是在特定時間內，由於各種原因（如延遲開工、工程進度落後等）而未能按原定計畫施工的住宅建築物數量總和。從這個數據可以反映出房地產市場的活躍度，同時也能觀察市場上的需求變化。

簡單來說，建築展期開工總宅數的增加，代表市場著對於房地產的需求增加，也反映了對於未來經濟發展的樂觀預期。而第四季的「建物展期開工總宅數」僅1141戶，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「這個解讀除了是市場信心不足之外，也有開發商趁時間先搶開工所致。」

▲「建物展期開工總宅數」可以反映出房地產市場的活躍度，同時也能觀察市場上的需求變化。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「此數據反映去年前8月預售市場熱銷、賣了10.6萬戶，建案熱賣後如期進入開發期，另一方面也可能與央行對於資金嚴格管控有關，開發商為避免後續銀行控撥資金出問題，也會盡量如期進行開發，因此出現展期數量明顯量縮。」

另一個原因，則是央行對於土建融除了成數限制外，也會檢視銀行是否落實查檢個案的開發時程，對於逾期未動工興建者，逐步按合理比例收回貸款，並採階梯式逐年加碼計息等約定，曾敬德說：「現在資金狀況緊張，開發商也會擔心倘若被回收資金以後更難借，因此也會希望如期開工，避免後續資金狀況出現壓力。」

▲「建物展期開工總宅數」2024年前三季平均單季約1萬宅，第四季驟降至1141戶。

翻閱過往資料， 2022~2023全國平均單季「建物展期開工總宅數」，落在每季約1.5萬宅，去年前三季平均單季約1萬宅，去年第四季剩下1141宅，自2009年以來，歷史只出現過5次單季低於2千宅開工展期。

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