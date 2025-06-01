台南人「最想居住區域」的2大重劃區　房價還有3字頭

▲有台南臉書粉專統計，台南人心目中最想居住的區域冠軍由東區蟬聯3年，區內最具指標性的重劃區就是平實營區、虎尾寮重劃區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南受惠南科效應，近年房市價量雙漲。有台南臉書粉專統計，台南人心目中最想居住的區域冠軍由東區蟬聯3年，區內最具指標性的平實營區、虎尾寮2大重劃區，房價從地上權大樓的3字頭，到台南6字頭天花板都有。

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之前曾有臉書粉專調查「2025年台南人最想居住的區域」排行榜，東區以生活及交通機能方便，連續3屆蟬聯第一。台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，東區為早期發展生活圈，最受在地人喜愛的重劃區以虎尾寮、平實營區為主，近年房價也愈來愈高。

陳雨利分析，開發超過30年的虎尾寮，該區以透天為主，因原本建蔽率就低，加上開發趨近飽和，早就是台南知名豪墅聚落，因可建地有限，新大樓案一公開，價格就直衝6字頭，根據實登，預售案「舜之璽」最高價來到61.51萬元、「永龍VA6巴哈」單價也要56.36萬元。

相較之下，平實營區前身為陸軍平實營區與眷村「精忠三村」，隨著軍方遷移與眷村改建計畫騰出42.4公頃土地，市府啟動都市更新，近年開始有建商搶進推案。

▲據實登揭露，「浩瀚無極」最高單價達66.16萬元，成為台南目前房價天花板。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產永康復國加盟店經理曾筱茜表示，目前平實重劃區推案以大樓為主，分為地上權及所有權2種產品，地上權大樓包括「三地艾美新時代」及「清景麟夢公園」，均價落在36~39萬元，待售物件不少開價還在3字初頭，吸引想用3字頭入住市中心的首購族群。

而其他所有權案，同樣位於該區的「浩瀚無極」，據實登揭露，均價為58.6萬元，最高單價達66.16萬元，成為台南目前房價天花板。

陳雨利指出，國城建設「平實都更案」預計今年公開，區內還有達麗建設、國泰建設已搶先卡位，後續發展備受期待。

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