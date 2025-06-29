想翻新房子！大票點名「3項目」CP值超高：做完就很漂亮了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者莊智勝攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

想翻新住久的房子，但預算有限要從哪裡下手最划算？有網友就上PTT發文表示，想一步步整理住了幾年的房子，初步打算從地板與牆面著手，並詢問其他網友「裝潢是把錢花在哪些地方CP值最高？」該文一出，引發眾多有經驗網友熱烈回應，大家一致認為「天地壁」三項最值得先處理。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「重新裝潢CP值較高的選項？」提到自己住的房子已有些年頭，礙於資金限制，無法一次大改，只能一步一步來。他點出目前想從兩個大面積部位下手，「地板更新（舊的磁磚有點鬆動＋顏色退流行）」、「牆面重新上漆（覺得舊牆看起來灰灰髒髒很沒精神）。」

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看到貼文後，網友們紛紛給出建議，指出最有感的變化往往來自「天地壁」三大區塊，包括天花板燈具更換、地板鋪設超耐磨材質、牆面重新上漆，「重新上漆，CP值最高」、「一般都是天+地的CP值最高」、「牆壁重新刷漆吧！弄那種淺灰綠、淺灰藍」、「天地壁，燈光及窗簾，電視牆蠻重要，其它靠軟裝。」

也有人補充「開關插座換成大顆帶燈光的」、「燈具換LED，房間用暖光」。更有DIY派建議「牆壁整理加重油漆CP值很高」、「預算有限可以自己DIY，刷油漆其實不難。」