原彈藥庫禁建地解除！土城14.67公頃徵收案通過　拚600戶社宅

▲土城暫緩發展區區段徵收案東側現況照片 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

記者陳致平／新北報導

新北土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，為該區域的整體開發邁出關鍵一步，與此同時，城鄉發展局劃設0.75公頃社福用地供社會住宅使用，預計未來可提供600戶社會住宅，並結合托育、托老等社福設施。

土城暫緩發展區坐落於捷運土城站東北側，金城路二段與明德路一段路口附近，整體開發面積約14.67公頃，北側為已於2015年完工的土城暫緩發展區市地重劃區；南側緊鄰即將於2027年完工的國道3號與土城司法園區。因此，土城暫緩區的開發是土城都市縫合的最後一塊重要拼圖，縫合後將能大幅提升周邊區域的都市環境及機能。

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▲新北市土城暫緩發展區區段徵收計畫開發面積約14.67公頃 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

新北市城鄉發展局進一步說明，該區原先因彈藥庫軍事禁建發展受限，如今配合禁建解除後辦理整體開發，規劃約6.53公頃的住宅區及商業區，預計取得約8.14公頃公共設施用地，佔開發面積55.51%，其中包含開放性公設共規劃3.84公頃，可提供地方居民充足的開放空間使用，並劃設0.75公頃社福用地供社會住宅使用，預計可興建600戶社會住宅，並可配合社會福利政策納入公共托育、托老等社會福利設施，以及規劃2公頃文教用地，供未來周邊的學齡人口就學使用。

另外，為了配合司法園區及金城交流道未來發展，新北市府同步規劃擴充道路交通負荷能力，將現有明德路道路寬度由18公尺增加至20公尺，新增司法園區至明德路20公尺聯外道路，提升道路容量，也將串聯周邊人行系統，規劃安全便利的步行空間，完善當地交通路網。