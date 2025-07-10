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爸媽「處分」未成年子女房產...合法嗎？最高法院這樣說

▲▼房子。（圖／取自免費圖pixabay）

▲對於未成年子女的「特有房產」，父母可以「處分」嗎？（示意圖／取自免費圖pixabay）

文／台灣遺囑協會理事長劉韋德律師／CTWANT

家中的寶貝子女，可能因為繼承、長輩贈與等原因，年紀輕輕就擁有了自己的財產，例如一間小套房或一筆存款。依照我國民法1087條之規定，這些都是屬於未成年子女的「特有財產」，應由父母共同管理。不過父母雖然有權使用、收益這些財產，但法律同時也劃下了一道重要的紅線：民法第1088條第2項但書規定：「非為子女之利益，不得處分之。」

這句話聽起來簡單，但所謂「處分」到底包含哪些行為呢？是不是只要房子還沒過戶，父母就算跟別人簽了買賣契約，也不算「處分」呢？最高法院在一則判決中做了重要宣示。

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【案例分享：小華的房子差點飛了？】

小華的爺爺過世後，留下了一間小公寓給當時才10歲的他。但小華的爸爸最近做生意需要資金周轉，情急之下，便想把小華名下的這間公寓賣掉。他很快找到了一位買家陳先生，雙方也談妥了價格，並簽訂了買賣契約。雙方約定陳先生先給付二成價金，但先不過戶，若小華的爸爸一年內有返還這筆錢，只要給付利息後，雙方就解除買賣契約。

小華的爸爸心想：「雖然賣房子的錢是要先拿來周轉我自己的生意，但只要房子還沒辦過戶，應該就不算『處分』小華的財產吧？等我生意賺錢了，再解除契約就好」，但小華的姑姑知道了這件事，非常擔心，這樣做真的合法嗎？會不會損害到小華的權益？

【法律充電站：最高法院怎麼說？】

這個案例的疑問，即最高法院110年度台上字第1902號民事判決所要處理的核心問題。這則判決做出幾個重要的法律見解：

1. 「處分」要從寬認定，不只看最後一步！ 最高法院明確指出，民法第1088條第2項但書所說的「處分」，必須從廣義來解釋。它不僅僅指最後把財產所有權移轉給他人那一步（法律上稱為「物權行為」，例如辦理房屋過戶登記）。

2. 簽訂買賣契約等「約定」，也算是「處分」！ 更重要的是，法院認為，所謂「法律上的處分」，除了「物權行為」外，還包含了承諾會負擔義務的行為（法律上稱為「負擔行為」）。例如：

 簽訂買賣契約

 答應贈與財產

 為他人作保證

 簽發票據等等

這些行為雖然還沒有立刻讓財產易主，但已經讓子女的財產未來可能要承擔一定的法律效果或風險，所以也算是廣義「處分」的一環。

3. 一切以「子女利益」為最高原則！ 無論是簽訂契約（負擔行為）還是辦理過戶（物權行為），都必須符合「為子女之利益」這個大前提。如果父母代理子女所做的「處分」行為（包括簽約），並非是為了子女的利益（例如像案例中小華爸爸是為了自己的生意周轉，而非小華的教育、醫療或生活所必需），那麼這個「處分」行為（包括簽約本身）就可能因為違反《民法》第1088條第2項但書的規定而無效。

【判決啟示】

1. 對父母的提醒： 父母代管未成年子女的財產時，務必將子女的利益放在第一位。任何涉及到子女特有財產的決定，尤其是可能導致財產減少或增加負擔的行為，都應審慎評估是否「為子女之利益」。例如，是為了籌措子女的教育基金、醫療費用，還是單純滿足父母自身的需求？界線需要非常清楚。

2. 對與未成年人財產交易之第三人的提醒： 如果您要向未成年人購買其名下房產（由其父母代理），尤其是未成年人因繼承、贈與或其他無償取得之財產，法律上都屬於是特有財產，此時交易上應更加謹慎。即使只是簽訂契約階段，如果該交易明顯不是為了未成年人的利益，未來該契約仍有可能被認定無效。必要時，可要求父母方提出能證明是「為子女利益」的相關文件，以保障交易安全。

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