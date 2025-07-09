高中同學變鄰居！他打聽「入手價格」傻了　網：真的早買早安心

▲原PO在電梯內遇到高中同學。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都覺得現在房價漲得快，近日就有網友發文表示，他前陣子才發現，他的高中同學成為他的鄰居，結果當兩人聊到房價時，他才知對方買房花的錢，居然是他的兩倍多，他現在的薪水完全買不起現在的房子！貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「高中同學成為了我的鄰居，但房價是我的2倍多」為標題發文，提到他前陣子在電梯內遇到高中同學，這才知道對方成為了他的鄰居。日前他邀請同學到他家吃飯，並在聊天過程中，得知對方花了2800萬元買這間房子。

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原PO透露，他在大學輟學之後，父母就一直要他先買房，而他聽了家人建議後，就花了1000多萬元買。如今得知同學花了兩倍多的錢買房，就讓他很感謝爸媽，同時感嘆，自己現在的薪水根本買不起現在的房子。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好後悔前幾年沒有買房子，但前幾年我還在讀大學」、「男友公司有個阿姨也是，10年前買房比我們便宜1000萬，還可以買在市中心」、「所有的物品都是越二手越便宜，越老越便宜，唯獨房子是越老越貴，我實在是不懂」、「真的早買早安心，當時你買1000多萬其實已經是很有眼光了」。也有網友則說，「但你高中同學現在的薪水完全買得起現在的房子欸」。