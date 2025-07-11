日本福地宅「1坪賣台幣140萬」　網驚呆：跟台灣人觀念差超大

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

財經作家阿格力先前到日本看房，對一個位在商店街入口的建案滿懷期待，怎料到現場後才發現，竟是「福地」第一排，而開價為每坪近台幣140萬元。對此，網友們忍不住驚呼，「這真的跟台灣人觀念差距超大。」

阿格力在臉書提到，四月初他到日本東京看房，經過一番考察，他發現有個建案就在商店街入口；怎料，滿懷期待的他到現場後，才發現附近都是福地，「從Google圖層來看，原以為綠色區是公園，想說環境也太好了吧，結果打開衛星空拍才發現有好多『資深鄰居』住在旁邊。」

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他接著表示，日本這部分文化跟台灣不同，比較能接受福地，因為自古以來就很多都在住宅區附近，「不過對我個人跟老婆來說，比較不習慣。後來那福地第一排案子開價了，由於東京房地產現在很熱，加上它走到車站僅3分鐘，最高價的單位開價300萬日圓／平方米（1實坪等於3.3平方米），假設用台灣有公設比33%的權狀坪數來看，每坪大概是台幣139萬元（以匯率1:4.75計算）。」

對此，網友們紛紛回應，「可以跟慶喜公當鄰居很棒，身為殯葬服務業者的我會想買」、「人類集中管理的概念」、「文化不同」、「這個鄰居家也是有名的賞櫻地點耶」。