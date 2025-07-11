現在買方市場？他「進場預售屋」求壯膽　一票笑：小心撿炸彈

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友表示，近期觀察房市趨勢，認為現在可能是自住需求進場預售屋的好時機。他指出，股市處高檔盤整，加上美國政局不穩、台美談判籌碼不明，使得房市進入修正期，出現難得的買方市場。根據央行公布的建築與購屋貸款數據，建築貸款呈下滑趨勢，推估建商推案保守，供給減少未來將支撐房價；但購屋貸款仍穩健，代表貸款環境正常、買方多處觀望階段。他坦言，自己最近簽下一間木柵的預售屋，也發文「壯膽」問問大家意見。

原PO在PTT的home-sale板發文表示，現在股市處高檔盤整，加上美國政局不穩、台美談判籌碼不明，使得房市進入修正期，出現難得的買方市場。另外，購屋與建築貸款出現明顯分歧，他認為建商推案保守，若有剛性自住需求，反而可以趁機談到好條件。

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他進一步列出買方此時的優勢，包括議價空間大、可能送裝潢、款項分期甚至遞延繳款；還有「下午茶吃到飽」、「抽獎送禮」等情緒價值。只要避開重劃區、挑蛋黃區大建商，長天期預售屋可能是理想的資金停泊處。不過，最後他透露自己已其實是簽了一間木柵預售，是想壯膽的「窩好害怕」。

此言一出，也引來許多網友熱烈回應，有人認同他觀點，也有人直言「房市還沒修到底」，提醒他要小心當盤子，「其實真正好的時機，就像現在這種氛圍，所有人都覺得還會更低、再等等」、「我覺得是中古不是預售，而且中古也要精挑細選」、「現在預售有底氣撐，還有3年才交屋，根本不會降」。

也有不少留言幫忙補充資訊或潑冷水，「房價只漲不跌，無敵的吧」、「預售的跌送裝潢家具你看不出來」、「元利不急著賣，聽說還有鎖一棟低總」、「買來出租不用想那麼多」、「其他人都不敢買的時候，才叫做逢低買進啊XDD」，甚至有人開玩笑提醒他「阿最後是撿鑽石還是撿炸彈，那就是另一回事了。」