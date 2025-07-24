為了新青安買房　裝潢都做了「住1年決定換屋」！他曝1問題心累

▲原PO新房買在遠離原本生活圈的地方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房人生大事，但若地點選錯，生活壓力也會隨之而來，一名網友表示，去年因為新青安買了房，但選擇的地點並非原本的生活圈，導致近一年來必須通勤，讓他感到身心疲憊，萌生換屋的念頭，不過都已經砸錢裝潢了，因此很猶豫。貼文曝光，就有過來人指出，「最後我決定賣房，以不賺不賠的價格順利賣出」。

有網友在Dcard發文，「買不到一年就萌生換屋念頭」，搭上新青安的購屋熱潮，在去年買房，但選了一個遠離原本生活圈的區域，開始抱持「先求有再求好」的想法，結果這一年下來通勤來回、生活不便，加上有點懶散，內心產生強烈的換屋念頭，「心裡覺得好累」。

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然而，換屋並沒這麼簡單。他指出，若購入第二間房，貸款成數最高只能5成，且預售屋風險較高，讓他不敢出手。不過，若在一年內完成買賣並重購換屋，除了能退稅外，還有機會向銀行提出切結書，爭取更高的貸款成數，「近期有了解我那一區應該不算太難賣，這幾個月房市冷冷的但同棟還是有成交」。

他列出3個選擇，一是「現在有喜歡的就換屋」，既然這間不滿意，就盡早處理，不過新屋又得重新裝潢、費用不小；二是「至少再住兩年」，觀望房市與政策變化，搞不好政府還會推新青安2.0或3.0，屆時更好貸、價格也可能更好；三則是「先賣掉，等五年再換屋」，但未來房價會不會更貴就難說了。

貼文曝光，有過來人指出，「我是三年左右換屋的，換屋還是算第一間，可以貸到7成喔！稅金也都退回來了」、「跟妳的情況蠻像，最後我決定賣房，目前租了一個非常喜歡的區域，慢慢看房沒壓力」。也有網友給建議，「純自住非投資，就賣吧，稅多少都無所謂，反正重購退稅」、「如果想要長久自住的，可以先在那租房生活看看，或是空閒時間多去晃晃走走」、「如果以貸款的角度來看，不建議換，今年應該還是會卡很硬，但如果覺得住這裡壓力大之類的，身心角度可以換」。