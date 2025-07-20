爸媽在台北有房「就不用努力了？」　網點出2關鍵：也沒用啊

▲爸媽在台北精華區有房子，小孩就不用太努力嗎？（示意圖／記者許凱彰攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果爸媽在台北的精華區有房子，作為子女就不用太努力嗎？近日有網友發文表示，朋友常說，如果父母在大安、信義等區有房子，小孩就算不用很努力，仍然可以過得不錯，她以前覺得這樣的說法有點浮誇，但隨著年紀越來越大，又覺得好像可以理解了。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「爸媽在台北精華區有房子的真的不用太努力嗎」為標題發文，提到朋友常說，如果爸媽在大安、信義、松山、中山或者中正區有房子的話，其實小孩這輩子不用太努力也無妨，依舊能過得很不錯。

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原PO坦言，她以前聽到這樣的話，就覺得有點誇張，但隨著年齡增長，卻也有點懂了，因為從環境、資源、人脈等，就能看出差異，很多人非常努力，也只是補了一些人從小就有的東西，相比之下，父母在精華區有房的話，小孩壓力真的比較小，可以更專心的選擇自己喜歡的路，不用每天為了「生存」而奔波。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「同感，身為南部人，上了台北的大學才在補同學們從小就有的東西」、「之前實習遇到住民生社區的同學，就是靠他爸媽幫他走後門醫院實習」、「只能說有些東西如果出生的時候沒有，那大概一輩子也不會有了」、「努不努力不是看自己這一生想要達到的目標是什麼嗎？ 錢、房子固然很重要，但沒有想自我實現的東西，不覺得活著會很無聊嗎」。

也有網友認為，「要看有幾間，如果只有一間老公寓，又有其他兄弟姊妹，真的還好」、「如果只是一間市價2000～3000萬的老小公寓，又有兄弟姊妹，還是要努力」。還有網友表示，「要家人有『好幾間房子』才能躺平喔」、「如果只有一間自住房也沒用啊，家裡有兩間以上房子才有用」。