中國房市再陷低潮！官方急推「好房子」方案：更大力度止跌

▲中國國務院急推「好房子」，搶救房市。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房市自今年第二季起，再現下滑壓力。國務院總理李強6月13日主持常務會議，要求進一步優化現有政策，更大力度推動房市止跌回穩，強調需進一步調整現有政策，並推動「好房子」建設納入城市更新計畫，從規劃、用地到金融等多方面給予支持。

會議強調，要切實推動「好房子」相關建設，並將其納入都市更新計畫，提升整體協調效率。政策層面將從都市規劃、用地供應、財政補貼與金融配套等多方面提供支援。

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會中決定，針對全國已供地與在建項目進行全面盤點，釋出更多有針對性的措施，以提振市場信心、刺激買氣、改善供需結構並防範風險。官方重申多管齊下、系統施策，盼穩定整體房市走向。

中國房地產報透過微信公眾號在13日發文指出，第2季以來房地產市場明顯轉弱，回穩壓力加大。根據數據，4月70大城市中，新建住宅價格上漲的城市數量減少至22個城市，中古屋價格上漲的僅剩5個城市。1至4月新建商品房銷售金額年減3.2%，跌幅比首季再擴大。百大房企4月銷售金額則月減逾一成。

在投資面，全國房地產開發資金投入1至4月年減10.3%，跌幅再度回到兩位數。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，中國進入「存量房時代」，要改造老舊社區、完善社區機能、市政設施更新等納入「好房子」建設重點，這類轉型需大筆資金挹注，未來可能透過財政補助與專項債等方式，引導多元資金參與。