住大樓「會不會開窗」通風？網點出1關鍵：靠馬路的都不會吧

▲平常在家會開窗戶嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果平時沒開冷氣或暖氣，會把落地窗、窗戶打開嗎？近日有網友發文表示，他現在住在10樓，因為不喜歡屋內太暗、不通風，所以習慣開窗，不過身邊的人大多都不開窗，讓他想知道大家會盡量開窗來通風、讓採光更好嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「大家住大樓何時會開落地窗保持通風採光」為標題發文，提到如果住在大樓，且沒有開冷氣的話，大家會開落地窗來保持通風、讓採光更好嗎？他透露自己住在10樓，因為不喜歡屋內太暗、太悶，所以通常都會開窗。

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不過原PO說，他身邊的朋友若住在比較低樓層，就會考量到噪音、空污問題，而選擇不開窗；另也有一些人，則是因為住家和隔壁棟距離太近，所以考慮到隱私就不開窗了。與此同時，原PO就想知道，大家住在大樓會盡量開窗嗎？

貼文曝光後，不少網友都認為，其實開不開窗還是取決於周遭環境，「取決於周遭環境吧」、「市區靠馬路的都不會開窗吧」、「取決於環境」、「市區熱鬧區面馬路，面對車流的揚塵與聲音，10樓以下都是關窗；鄉下田邊，高樓常開窗，低樓偶爾開」。

也有網友回應，「看戶外濕度，乾燥才會開窗，不然都是冷氣或除濕機」、「在市區熱鬧一點，不管哪一樓都有空污和噪音，落塵也很多」、「看空氣品質」、「夏末秋天會常開，紗窗改防霾紗窗減少灰塵」、「上次開落地窗，一隻麻雀飛進來還不走」。話題引發討論。