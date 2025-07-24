和朋友住在同棟大樓好嗎？　網給1建議：有距離又能互相照應

▲跟朋友住在同棟大樓好嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果可以的話，會不會想和朋友住在附近呢？近日有網友發文表示，雖然他沒有特別想買房，但自從去好友的新家玩，就讓他有點心動，覺得好像可以買在那邊，彼此也有個照應，大家覺得跟好朋友買在同一棟大樓好嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「跟朋友買同一棟大樓好嗎」為標題發文，提到他之前一直都住在家裡，但因為單身的關係，所以即便有存款、父母願意贊助，他也沒有覺得一定要買房。

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只是原PO日前到好友的新家玩，就覺得對方一個人也可以住得很快樂，因此有點心動，想要買在附近，同時心想這樣彼此能有個照應。爸媽得知後，覺得和朋友住附近很不錯，可以互相幫助，但因為他和好友過去曾吵架，所以他就怕會不會住在附近又起了爭執，就成了最熟悉的仇人？因此想知道，大家覺得和好友住在同棟大樓好嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不建議，有時候保持一點距離才是最美」、「我覺得很方便耶，有急事可以互相支援，我現在就是這樣」、「我覺得不錯啊，有個照應」、「很好啊，而且沒特別約根本也遇不到」、「可以幫忙帶小孩，不錯」。

也有網友認為，「住大樓又沒差，不要近到住對面就好」、「買同社區 不同棟，有點距離又能互相照應」、「也可以買旁邊附近的大樓」、「買不同棟還可以，平時不太會遇到」、「建議住附近，不然斷水斷電都一起，沒有分散風險」。話題引起討論。