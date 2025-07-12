想住淡水新市鎮！她求問「有人後悔嗎」　網點名1類人可以買

▲原PO考慮買在淡水。圖與本文無關。（圖／記者陳韋帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買房之前，要考慮的點有很多，近日有網友想知道，有沒有人房子是買在淡水新市鎮，但是卻後悔的呢？貼文曝光後，引起討論，有不少網友都建議，若要買在淡水新市鎮，就要先思考塞車、天氣的問題，對此，信義房屋專家認為，這塊房價確實較便宜，可能比較適合「不怕塞車」的人。

這名網友在Dcard上，以「淡水新市鎮可以買嗎」為標題發文，提到她預計明年年底要買預售屋，因此想知道，有沒有人是買在淡水新市鎮卻後悔的呢？她想聽看看大家的分享。她也在留言處透露，她房子是買來自住的。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買不如租的地方，住可以，置產要考慮，幾乎不漲」、「去過淡水新市鎮幾次，總覺得若我買那邊不會想出門」。還有網友點出塞車和天氣狀況，「買淡海新市鎮深思喔，光是進台北市就頭痛」、「上班不用打卡的人可以買」、「看你工作的地方吧」、「你冬天去那邊看屋看看有沒有看屋人潮」、「那邊天氣冷的時候很濕冷唷」。

也有網友說，「在淡水工作買起來就是爽而已」、「想要住得舒服，享受生活，那就買在淡水新市鎮，但心態還是要注意，因為買在淡水新市鎮房價不太會漲」、「建議你先租一年試試看」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，其實淡水新市鎮是雙北地區，房價比較低的重劃區，但確實可能面臨到塞車問題，所以不擔心塞車的人或許會比較適合居住，像是居家工作的人就可以考慮。