15坪塞2房！買精緻小宅「要留意這點」　專家：魔術空間越來越神奇

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，小坪數建案成近年房市趨勢。地產專欄作家「地產秘密客 Ting & Sam」日前在臉書發文，透露最近看到15坪2房的超精緻小宅，忍不住提醒大家，在買房時要特別留意幾個點，同時也不禁感嘆「魔術空間越來越神奇了。」

臉書粉專「地產秘密客 Ting & Sam」發文提到，設計師好友陪客戶去驗屋，原本買房應該是一件開心的事，但踏進新家的那一刻，居然笑不出來，「夫妻倆買的小宅，權狀不到17坪2房，結果一進門，完全無採光，唯一的單一開窗面，跟鄰房棟距實在太近，導致室內極度陰暗，連驗屋都很吃力。」

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這情況讓他想起，曾和一位建設公司老闆聊天，對方表示，不管景氣好壞，自己始終堅持做中坪數產品，也不禁感慨「現在房子越做越小，床跟衣櫃放一放，連行李箱都沒地方塞，出國沒行李箱怎麼可以？到底要怎麼住？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

聞言，他心有戚戚焉，直言「隨著房價越來越貴，很多房子為了壓低總價吸引買氣，做成『精緻型小宅』，開始出現18坪2房，這已經覺得空間很極致了，最近居然看到15坪2房，真的超級迷你，像這類迷你型小宅，通常夾在戶與戶之間，只有單面採光，有可能臥房跟衛浴都沒開窗，前陽台與工作合一，甚至廚房無預留冰箱位置等。」

另外，粉專也提醒，看樣品屋小宅時，不論是客廳的展示櫃或衣櫃，請特別留意櫃體的深度，「幾年前參觀過一個台北市的小坪數樣品屋，走到臥房參觀時，發現衣櫃沒有做門片，而且掛在衣桿上的外套，居然放平的，因為深度不夠，根本放不進去，請務必打開衣櫃測量淨深有沒有至少達到60公分以上、其他櫃子40公分以上，才足夠使用。」

．本文由「地產秘密客 Ting & Sam」授權引用。