高雄亞灣2期「智慧社宅」　投資110億！將再增658戶　預計2031年完工

▲高雄亞灣2期智慧社宅建築量體模擬示意圖。（圖／高雄市都發局）

文／中央社

高雄亞灣第2期智慧社宅公辦都更案18日簽約啟動，全案投資金額預計約新台幣110億元，將規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅，預計民國120年完工。

高雄亞灣第2期智慧社宅興建採公辦都更方式，經由公開招商徵選實施者負責新建後再交由市政府營運。該案公開評選結果由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團的藏裕營造2家公司組成合作聯盟獲選。

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高雄市副市長林欽榮18日代表市府與該合作聯盟所申設成立的「亞灣智能股份有限公司」董事長郭君傑，共同簽約宣布正式啟動。

林欽榮指出，該案基地緊鄰「亞灣5G AIoT創新園區」，不僅是高雄數位科技產業聚落，同時也是金管會4月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，並鄰近輕軌軟體園區站、捷運獅甲站等交通便利。

▼高雄亞灣2期智慧社宅將再新增658戶住宅需求。（圖／高雄市都發局）

市府都發局表示，全案投資金額預計約110億元，規劃興建2棟智慧型社會住宅及2棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」、「城市中的公園」為概念設計優質宜居宅，並預計於120年完工。

都發局指出，該案將為亞灣地區再新增658戶社會住宅，與原本市府自建亞灣第1期634戶社宅基地相鄰，並將以綠意連通平台串聯，共計將提供約1292戶社會住宅，成為高雄市核心區重要的全齡智慧宜居聚落。

全案採低建蔽設計，地面層留設約1公頃的大面積開放空間，打造「城市中的公園」，未來將提供智慧公宅、一般住宅、商業店鋪及AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、智能全齡健身中心、兒童圖書室等。

基地並規劃於啟聖街退縮4.5公尺，以提升周邊道路交通流暢與安全性。都發局表示，基地周邊並將設置公共藝術品及YouBike租賃站等，未來結合第1期既有的托育、日照、社區照護，形塑完整智慧宜居生活圈。

都發局長吳文彥表示，該案基地面積約1.4公頃，位於復興三路與啟聖街口，將申請取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、低碳建築第二級等多項標章。