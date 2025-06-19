【廣編】房產銷售邁向全新2.0　得意佳VIP御見中心揭幕啟用

▲得意佳建築行銷團隊成立專屬「VIP御見中心」，讓客戶購屋時能得到專業團隊全方位的服務。

圖、文／得意佳建築行銷提供

隨著房地產市場逐漸走向精緻化，購屋不再僅僅是交易行為，更成為展現生活態度的重要環節。得意佳建築行銷團隊洞察此趨勢，推出全新「VIP御見中心」，為客戶打造高端購屋體驗。此中心結合品牌聯盟、活動講座與專業說明會，重新定義房產銷售模式，讓購屋過程兼具專業服務與生活品味。

「VIP御見中心」位於新莊副都心，空間設計採國際精品級規格，融合寬敞視野與高訂細節，提供客戶舒適又奢華的購屋氛圍。得意佳行銷總經理蘇同福指出，隨著交通便利性提升，城區發展逐漸融合，現代購屋者已不再局限於特定區域，而是著眼於更廣泛的置產佈局。蘇同福強調，得意佳的行銷策略已不再侷限於個案接待會館，而是以「VIP御見中心」為核心，統整旗下各項房產案說明會，並引導消費者目光從雙北延伸至桃竹苗甚至全台。中心設立於公司總部，除了提升客戶信賴度，也有效促進購屋過程的便利性。

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除了作為房產銷售的平台，「VIP御見中心」還兼具簽約中心、理財商談與活動講座等多元功能，充分滿足客戶的多面向需求。得意佳表示，這座中心不僅是房地產銷售的創新場域，更是邁向代銷服務全面進化的重要一步。針對非自住型客戶需求，得意佳即將成立代租代管部門，提供專業資產管理服務，從成交到後續管理皆一手包辦。蘇同福強調，以智慧平台整合聯賣與租管功能，讓業主和租客都能享受便利與安心，實現雙贏局面。透過「VIP御見中心」的啟用，得意佳希望成為消費者在置產規劃上最值得依賴的夥伴。

VIP御見中心

地址：新北市新莊區中華路三段226號10樓