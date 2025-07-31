5年就轉手「理財式換屋」穩賺？大票傻了：遇到惡鄰馬上後悔

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日發問「五年換一次房可行嗎？」指出對方觀察近二十年來房市，只要五年買賣一次就能獲利，還能保有首購資格，看起來不只換到新房，還能賺一筆。這番「理財式換屋」引發熱議，網友們點出實際上可能遇到的稅務、搬家勞累、換屋風險等問題，直言「不是換房，是換鄰居惡夢。」

該網友在PTT的home-sale板提問，表示同事看到有人每五年買房賣房，轉手間不但換到新房，還因為每次都只擁有一間，可持續使用首購優惠。他也想仿效這種「自住理財法」，好奇中間會不會有什麼問題。甚至認為五年一換可以享受重構退稅，「是不是也可以嘗試看看？」

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有經驗的網友指出，「六年一換比較有彈性，滿六年就有400萬免稅，但五年會被卡住」、「五年可以重構退稅無限次，但要真的住滿才有」、「你賣得高，同時也會買得高，並沒有真的賺」、「銀行會一直貸款給你嗎？收入跟得上嗎？」還有專業面提醒，「每次交易都有5%成本，不是每間都能穩賺不賠。」

不少人也從生活角度潑冷水，「搬家比租房還頻繁，超累」、「住到惡鄰、神經病、正義魔人，馬上後悔」、「房子越換越新，但地點可能會越來越差」、「不是幻想文就是真新手，搬一次家才知道成本不只是金錢。」