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台灣「AI心臟」就在家門口！居民「完全無感」　房仲驚呼：不可能

A-Top新嶺雲端數據園區可容納總櫃數1萬2000個，記者直擊，台灣最大AI算力基地與老公寓社區為鄰，附近沒捷運也無便利商店。（圖／鄭思楠攝、翻攝 A-Top官網）

▲記者直擊，台灣最大AI算力基地與老公寓社區為鄰，附近沒捷運也無便利商店。（圖／CTWANT、翻攝 A-Top官網）

圖文／CTWANT

雲端龍頭亞馬遜（Amazon）旗下AWS來台耕耘十年，近年看準台灣AI發展需求，決定擴大投資在台雲端基礎設施，建置由三座可用區（AZ）組成「亞太（台北）區域」（Region），6月6日宣布啟用。秘密基地在哪？AWS三緘其口，不過業界推測，極有可能與微軟、Meta等國際雲端巨頭一樣，將落腳於桃園市龜山區的「A-Top新嶺雲端數據園區」。

CTWANT記者6月中旬走訪「A-Top新嶺雲端數據園區」與周邊，發現這座神祕園區與居民日常生活，如同「平行宇宙」，對於AWS與Vantage等國際大廠相繼宣布落腳桃園龜山，但對在地住戶而言，IDC悄然落地「遠遠看得見，卻沒感覺」。

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記者一提起資料中心，多位年長住戶便直覺回應說，「你說那個AI的嗎？」當進一步問到什麼公司、什麼用途，幾乎沒人能說上話，「好像跟AI有關」、「有在蓋電腦的」。一位在此居住30年的蔡姓老住戶回說，「資料中心大概四、五年前開始蓋。」

至於對房價是否有影響？蔡先生坦言，「當然會，但對我也沒用啊，我們是自己住，不賣。」他觀察到近年人流確實變多，「有人來看房」，但生活基本無影響，施工安靜、沒停電停水，也沒交通問題。

記者查詢寶石街的實價登錄，發現近五筆成交房屋屋齡均為30年以上老公寓，最近一筆成交為2022年，每坪單價15.6萬。

園區所在地塊早年由已故立委林正峰買下，再轉手引進企業。（圖／報系資料照）

▲園區所在地塊早年由已故立委林正峰買下，再轉手引進企業。（圖／CTWANT資料照）

幾位居民認為，目前仍感覺變化有限，如果未來捷運開通、資料中心啟用，可能會提升便利性與房價。依桃園市政府規劃，預估2032年通車的捷運棕線，其中BR04站就位於東萬壽路與寶石街路口附近，「A-Top新嶺雲端數據園區」官網也同樣註明，園區距未來捷運站約7-10分鐘步行距離。

據本刊調查，園區所在地塊原本是私人土地，早年由已故立委林正峰買下，再轉手引進企業。當地住戶告訴記者，該地轉手時「賣很貴」。

對於國際大咖的IDC資料中心進駐，當地房仲幾乎是「完全沒聽過」。兩家在地業者，台灣房屋與東森房屋皆表示，從未聽聞大型科技公司進駐，也無客戶詢問相關資訊。畢竟，雲端資料中心主要是機房進駐，並非伴隨大量工程師辦公。

台灣房屋龜山萬壽直營店王經理直言，這邊偏僻、生活機能差，買氣本就不高，房價變化與資料中心「應該沒什麼關係」。她分析區域價格上漲主要來自新莊外溢效應與整體市場氛圍，並指出，「不可能漲到像新莊那樣子，可能要三四十年才有變化。」

王經理表示，當地買盤以新莊來的自住客為主，總價便宜，投資買盤稀少，商業機能不強。她補充，「投資的不多，因為那邊沒什麼店面。」

2024年8月，新加坡吉寶、新加坡基礎建設開發平台（DDSP）合資公司進駐A-Top新嶺雲端數據園區。（圖／報系資料照）

▲2024年8月，新加坡吉寶、新加坡基礎建設開發平台（DDSP）合資公司進駐A-Top新嶺雲端數據園區。（圖／CTWANT資料照）

東森房屋龜山萬壽加盟店經理洪莉華表示，「（該區）真的又老又破，沒什麼發展潛力。」她沒聽說過資料中心進駐，也未曾接觸過此類買家。對她而言，區域房價上漲主要來自捷運題材與政府房貸政策，「這一兩年是因為景氣跟政府貸款上來的。」

洪經理認為，該區仍為自住型市場，缺乏投資客關注。不過，她也坦言，「如果是真的（指資料中心進駐），當然會有影響啊。」但她質疑選址合理性，「AI中心怎麼可能在這？這邊水電需求大。」「我覺得龜山真的不適合做科技園區。」

和輝達執行長黃仁勳宣布台灣新總部進駐北士科，立馬燒旺當地房市熱潮比起來，AI資料中心秘密基地落腳桃園龜山，對當地居民或房市來說，仍如雲端般遙不可及。

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