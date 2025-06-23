一堆人月薪4萬仍堅持租房　他納悶「租金吃掉一半」！過來人曝心聲

▲薪資不高仍堅持在外租房。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

隨著物價不斷飆升，房租也跟著喊漲，讓不少在外租屋的小資族苦不堪言，有網友指出，發現很多在外租屋的人薪水只有3、4萬元，薪水有一半都拿去付租金了，「這樣怎麼存錢？」不如住在家裡，可以省下一筆錢，還可以就近照顧父母；對此，網友點出關鍵「自由誠可貴。」

有網友在Dcard發文，如果家裡能住、附近又有3～4萬月薪的工作，「為什麼很多人寧願選擇租房子？」即使租的是最基本的套房，每月房租也要7到8千元，若要住得好一點甚至得花到近2萬元，「薪水被吃掉快一半了，還有其他開銷，這樣怎麼存錢？」

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原PO納悶，如果家中環境允許，住家裡不但能節省開支，還可以分擔家務、陪伴父母，為何還是有人選擇離家打拚？「怎麼看都比租房子好吧，又不是什麼高薪工作一定要在外地？」

貼文曝光，網友認為「自由」是主因，家家有本難念的經，不是每個人的父母都很好相處，「住家裡會被情勒」、「我只要住家裡，坐下沒10分鐘長輩肯定喊我，想做點自己的事都不得安寧」、「住家裡會一直被情勒，還有每天吵不完的架」、「住家裡付的是心理房租，有時候甚至比金錢上付得更多」。

也有人提到其他原因，「家裡附近沒有好工作啊」、「家裡很和諧，但我想跟男友一起住，就搬出去了」、「我超想回家，但工作是類公職家鄉不好考」、「住偏鄉，沒有喜歡的產業，為了做想做的工作跑出來了」、「家裡附近的3、4萬工作沒有成長性，大城市的3、4萬工作有成長性，未來不會只有3、4萬」。