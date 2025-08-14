北漂月薪50k怎存錢？　網看房租「還能再低」引論戰

▲北漂族存錢不容易。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李芷萱／綜合報導

北漂族每個月總有一些固定消費省不掉，日前有一名網友表示，薪水扣掉固定支出後，就算再節省，能運用的錢還是剩不多，又不想放棄目前既有的生活圈，好奇大家都怎麼存錢？對此不少人看完她的支出指出，房租可以再降，但也有人持不同看法，認為台北這個房租很正常，再便宜會很像「第三世界」。

原PO在《Dcard》表示，目前薪水約5萬，房租1萬5，再扣掉學貸、車貸和電費，不加上零碎開銷每個月通常都只剩1萬左右可以使用，如果想存更多是要投資還是再找兼職？畢竟回南部也找不到喜歡的工作和差不多的薪水。

對此網友指出，房租1萬5太高，仔細找應該還有更便宜的，或是以距離換取金錢，「看你的花費明細，把房租降下來會比較有感」、「房租壓在1萬內，只要能走到捷運站，即便是捷運線的尾端也算在找租屋的區域內」，但也有人認為住的地方很重要，便宜優先但找不到心儀的住宿，心情也會很不好，「1w5很正常，以下的9成都像第三世界」、「請打開591看看台北一萬的房子是什麼鬼屋」。

另外北漂族給建議，他平常比較多吃公司省錢，然後拿閒錢去投資理財，偶爾假日賺外快，「看你的花費都蠻正常的，好像也省不到什麼了」，也提醒記得要留先緊急預備金，再把錢拿去做其他運用。