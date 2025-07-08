百億建設齊發！北台中房市底氣足　洲際段「價值實現」6年漲逾133％

▲「百貨+巨蛋+商圈」利多列車啟航，北台中14期洲際段房市蓄勢待發。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

還記得幾年前，洲際棒球場附近的房價是多少嗎？民國109年，周邊新案每坪單價仍落在2字頭，6年過去，房價已經突破6字頭，年漲幅均超過18%，總漲幅逾133%。「現在進場，明年變現」，不再只是口號，而是正在發生契機。

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▲洲際棒球場附近房價6年總漲幅逾133%。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

隨著北台中重大建設密集推進，洲際段逐漸擺脫過往「潛力區」定位，正式進入「價值實現」階段。其中，漢神洲際購物中心與台中小巨蛋，將扮演兩大主力引擎，挹注商業機能與城市活動能量，為整體生活圈帶來實質利多。

▲漢神洲際百貨預計今年10月試營運。

財金專家陳炳辰指出，漢神洲際購物中心規模超過6.6萬坪，預計進駐500家品牌、創造約2000個就業機會，為北台中注入高密度人潮與消費力，同步帶動房市需求；另一個台中小巨蛋，不只是體育賽事場地，也是北台中未來的大型活動主場，勢必成為城市新動能的重要基地。

▲台中巨蛋預計2030年完工。

根據公開資料統計，目前北台中地區累計多項建設，包括台中小巨蛋、漢神洲際百貨、洲際棒球場、太子市31商場，以及北屯國民運動中心等，總投資金額已超過百億元，成為支撐房市的強勁力道。

陳炳辰進一步分析，洲際段具備3大特徵：1、建設已到位、非概念題材；2、區域機能整合速度快，生活圈成形時間縮短；3、產品選擇期仍在，還有空間可選、還有時間佈局。對理性購屋者來說是難得的切入點。

▲「泓瑞洲際之森」採雙塔式設計，坐落於正洲際路上。

政策與資源先行，同步導入北台中，加上各品牌建商如：寶輝、順天、精銳等，接連加碼推案量體與品質，區域房市熱度持續延燒。尤以「泓瑞洲際之森」搶佔關鍵地段，備受市場矚目。

專案經理陳頌恩表示，「泓瑞洲際之森」基地位在正洲際路上，緊鄰松竹路，擁有松竹、崇德兩大商圈，並串聯洲際棒球場、漢神百貨與台中小巨蛋，台中巨蛋預計2030年完工，漢神洲際百貨則將於今年10月試營運，購物與生活機能完善；交通方面則有74號快速道路，數分鐘內車程即可銜接國道一號，對通勤族更是一大加分。

▲「泓瑞洲際之森」專案經理陳頌恩。

「泓瑞洲際之森」不只掌握地段利多，更以豪宅等級規劃，回饋自住買盤。建築採雙塔式設計，前後退縮近20米，創造極佳棟距，單層四戶、雙電梯，戶戶邊間並享雙面採光。

「以往這種配置多為豪宅規格產品，這次我們規劃26到35坪，價格設定也相當親民，提升產品質感，也是為了跳脫消費者對『寶佳』的印象，讓大家感受到『便宜也有好貨』」陳頌恩補充說道。

▲▼「泓瑞洲際之森」以豪宅等級規劃設計。

洲際段建設工程陸續開花結果，「百貨+巨蛋+商圈」利多列車啟航，區域房市蓄勢待發，不少買家也嗅得先機、搶進高CP值好宅，提前卡位、掌握下一波增值紅利。

【泓瑞洲際之森】

電話： 04-22971688

接待中心： 台中市北屯區松竹路三段610號