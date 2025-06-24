ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆：見到鬼了

▲▼老屋,老房,房子,房產,透天,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

律師王至德日前在臉書發文，分享一起超罕見的司法案例，有位男子（化名C先生）多年前因多次違規，累積共1萬8的罰單，卻堅持拒繳，導致名下唯一的房子遭查封，後來被一位小姐（化名L小姐）買走，但結局卻讓他傻眼了，忍不住驚呼「案情離奇到比有鬼還讓人難以相信的地步。」

王至德在文中提到，幾年前C先生因酒駕、未依車道行駛、無照駕駛等多次違規，被開了交通罰單總計1萬8千元，「C先生也不是沒錢繳，可能是因不爽繳罰款，心想政府也不能拿他怎麼樣，所以就裝死不繳。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，行政執行署發現，C先生雖然名下沒存款，卻有一棟房子，於是真的查封了他的房子。詭異的是，從查封到正式拍賣房子之前，只要C先生向行政執行署表明，願意繳納罰單及遲延利息，拍賣程序便會停止；然而，經過好幾個月的時間，C先生仍不打算繳錢，後來房子還真的被一位L小姐買走，L小姐付款、拿到權利移轉證明後，就去地政事務所辦過戶登記。

沒想到，當房子真的賣掉後，C先生突然醒悟，質疑行政執行署怎能因1萬8千元的罰款，就將他的房子法拍，於是他與母親到處陳情，其母甚至到執行署下跪，要求把房子還給他們。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

王至德不禁傻眼表示，「其實本來依照法律規定，拍賣房屋只要拍定後繳了錢，執行署發給權利移轉證明書，房子的所有權就正式移轉了；但C先生主張，行政執行署未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則為由來聲明異議，問題是聲明異議只能在執行程序還沒結束前提出，所以本來應該要把這個聲明異議駁回的，不過執行署反倒把已經拍定的拍賣給撤銷掉、撤銷塗銷查封登記，還命地政事務所撤銷L小姐的所有權移轉登記。」

接到裁定結果後，L小姐氣得聲明異議，後來被駁回只好改打行政訴訟請求國家賠償，並稱已找好買家要脫手，因此損失70多萬的價差獲利，最終此案上訴到最高行政法院，判定是行政執行署有失誤，不過賠償金額的部分則發回重行調查。

對此，王至德直言，「只能說見到鬼了，行政執行署居然在沒有任何法律依據的情形下，把L小姐已經到手的房子搶回來還給C先生，這跟土匪也沒什麼兩樣了，幸好台灣還算是個法治國家，至少讓L小姐有機會得到賠償。」

關鍵字：司法案罰單房子法律律師

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄港首排「資深景觀宅」　管委會遭控擅自切削樑柱

亞灣擁有高雄港景觀，景觀宅身價非凡。位於高雄市海邊路海景第一排、屋齡38年的「觀海大廈」，住戶指控管委會擅自將地下室樑柱切削、鑽孔，憂心恐造成大樓倒塌。該社區今年無成交紀錄，去年曾創下單價35萬元的成交新高價。

1小時前

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆：見到鬼了

律師王至德日前在臉書發文，分享一起超罕見的司法案例，有位男子（化名C先生）多年前因多次違規，累積共1萬8的罰單，卻堅持拒繳，導致名下唯一的房子遭查封，後來被一位小姐（化名L小姐）買走，但結局卻讓他傻眼了，忍不住驚呼「案情離奇到比有鬼還讓人難以相信的地步。」

5小時前

房市緩跌格局確立！　永慶葉凌棋：今年看不到落底

雖然中古屋待售量增幅收斂，但房價緩跌格局確立。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在川普執政下未來經濟狀況難預測，但至少房價在年底不會落底，「降價促成交」仍是目前房市交易關鍵。

5小時前

仁德大地坪67套房打包進法拍　現成包租公代價9801萬

台南仁德有大地坪透天，近期屋主因「清償債務」遭法拍，三拍底價9801萬元，筆錄指出，該建物共隔67間套房出租，目前共有61間出租中，7月1日開標，在地指出，以套房月租金4000元來看，投報率也有3%，但總價仍高，四拍以後較有機會拍出。

7小時前

北市最後「貴族世家」熄燈　都更文件揭：原地變身千坪大案

台北市最後一家「貴族世家」位於南港昆陽站旁，將於6月底熄燈，引發熱議。一查台北市都市更新處發現，該店面地主大有來頭，具建商背景並與幸福水泥集團有關，該區將進行都更，面積廣達近3千坪，實施者為忠泰建設。專家估將成為南港指標案，甚至成為北市最貴的廠辦案。

8小時前

公共電費比自家貴「每期電費破1700元」一票+1！3大吃電怪獸曝

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單，有網友表示，收到最新一期的電費單，公共電費居然逼近850元，流動電費則不到800元，讓他十分驚訝。對此，多數網友認為，這樣的狀況很正常，並點名「3大吃電怪獸」，停車場電燈、電梯、管理室。

8小時前

「和斜相處」2超商開在同一屋簷下　在地：月租22萬

高雄有2間不同品牌超商，開在同一個屋簷下，網友把照片PO上網路後，被笑稱「和斜相處」，原來是7-Eleven、全家便利商店開在同一間斜屋頂透天，在地透露，2店月租金都是22萬元。

10小時前

好市多、漢神5公里內對望　台中北屯迎雙商場時代

台中北屯區連續15年成為全台中人口最多行政區，人口增長與龐大的消費力吸引多家大型商場進駐，繼好市多後，緊接著「漢神洲際購物廣場」即將接棒登場，兩大商場距離不到5公里，信義房屋專家認為有望串點成帶，整個北台中都有望受惠。

10小時前

717→303案！七都完銷案雪崩式下滑　兩縣市重摔逾7成

上半年房市續冷，七都完銷新案數量雪崩式下滑，從去年的717案下降到303案，其中又以台中、新竹縣市下降逾7成最慘。但值得關注的是，除了大環境之外，雖然銷況不佳，但成交價卻是不減反增，也成為買方縮手的關鍵。

11小時前

成交率飆升5成！3成房仲搶搭591「AI助手」熱潮

儘管當前房市盤整，但市場中仍存在穩定剛性需求，此時如何提升物件曝光、快速觸及買家並成交，成為房仲當前最迫切的課題。而隨著科技進步，591「AI助手」服務，迅速受到市場青睞，推出短短3個月內已有超過3成房仲加入，根據統計，使用後平均帶看量成長3倍、來電詢問量增加2成、成交率提升約5成。

12小時前

【泰格與雪兒】我的好室友

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他納悶「月薪4萬仍堅持租房？」..

台中「首購天堂」新古屋進法拍　..

「台積電讓台灣年輕人買不起房」..

北市最後「貴族世家」熄燈　都更..

公電比自家貴「每期電費破170..

36人搶！信義區華廈溢價135..

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　..

陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視..

莒光唯一大型文具店租約到期熄燈..

「AI心臟」就在家門口！房仲驚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄港首排「資深景觀宅」　管委..

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　..

房市緩跌格局確立！　永慶葉凌棋..

仁德大地坪67套打包進法拍　現..

北市最後「貴族世家」熄燈　都更..

公電比自家貴「每期電費破170..

「和斜相處」2超商開在同一屋簷..

好市多、漢神5公里內對望　台中..

717→303案！七都完銷案雪..

3成房仲搶搭591「AI助手」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366