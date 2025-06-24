罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆：見到鬼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

律師王至德日前在臉書發文，分享一起超罕見的司法案例，有位男子（化名C先生）多年前因多次違規，累積共1萬8的罰單，卻堅持拒繳，導致名下唯一的房子遭查封，後來被一位小姐（化名L小姐）買走，但結局卻讓他傻眼了，忍不住驚呼「案情離奇到比有鬼還讓人難以相信的地步。」

王至德在文中提到，幾年前C先生因酒駕、未依車道行駛、無照駕駛等多次違規，被開了交通罰單總計1萬8千元，「C先生也不是沒錢繳，可能是因不爽繳罰款，心想政府也不能拿他怎麼樣，所以就裝死不繳。」

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後來，行政執行署發現，C先生雖然名下沒存款，卻有一棟房子，於是真的查封了他的房子。詭異的是，從查封到正式拍賣房子之前，只要C先生向行政執行署表明，願意繳納罰單及遲延利息，拍賣程序便會停止；然而，經過好幾個月的時間，C先生仍不打算繳錢，後來房子還真的被一位L小姐買走，L小姐付款、拿到權利移轉證明後，就去地政事務所辦過戶登記。

沒想到，當房子真的賣掉後，C先生突然醒悟，質疑行政執行署怎能因1萬8千元的罰款，就將他的房子法拍，於是他與母親到處陳情，其母甚至到執行署下跪，要求把房子還給他們。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

王至德不禁傻眼表示，「其實本來依照法律規定，拍賣房屋只要拍定後繳了錢，執行署發給權利移轉證明書，房子的所有權就正式移轉了；但C先生主張，行政執行署未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則為由來聲明異議，問題是聲明異議只能在執行程序還沒結束前提出，所以本來應該要把這個聲明異議駁回的，不過執行署反倒把已經拍定的拍賣給撤銷掉、撤銷塗銷查封登記，還命地政事務所撤銷L小姐的所有權移轉登記。」

接到裁定結果後，L小姐氣得聲明異議，後來被駁回只好改打行政訴訟請求國家賠償，並稱已找好買家要脫手，因此損失70多萬的價差獲利，最終此案上訴到最高行政法院，判定是行政執行署有失誤，不過賠償金額的部分則發回重行調查。

對此，王至德直言，「只能說見到鬼了，行政執行署居然在沒有任何法律依據的情形下，把L小姐已經到手的房子搶回來還給C先生，這跟土匪也沒什麼兩樣了，幸好台灣還算是個法治國家，至少讓L小姐有機會得到賠償。」