輝達進駐北士科　學者盼大北區門戶串聯「塑造國際濱海城市」

▲全球GPU與AI龍頭輝達宣布將在北投士林科技園區設立海外總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

全球GPU與AI龍頭輝達宣布將在北投士林科技園區設立海外總部，這不只是一個企業選址的問題，更是一場城市未來重新規劃的討論，「ETtoday房勢前瞻講座」第一集邀請政治大學地政系教授兼社科院永續規劃與室內研究中心主任孫振義教授、台北巿不動產代銷經紀商業同業公會副理事長張境在，同時他也是愛山林建設的副董事長，一同從整體環境、都市規劃、實務案例中，探討輝達進駐北士科後台北市的科技城市新未來。

孫振義表示：「輝達執行長黃仁勳欽點的不只是一塊基地，而是一種肯定，肯定台灣優秀人才以及整個產業生態系，並頗有宣示意味，台灣在未來幾年對全球AI產業的影響力超越我們的想像，輝達作為AI產業領頭羊，將帶著台灣所有產業打國際盃，相信台北市成為世界AI中心指日可待，現在台灣就是站在一個AI的搖滾區，更深遠的影響才正要開始，我們看到不只是一家公司來台設點，而是一個牽動整個產業版圖的布局。」

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孫振義表示：「以台北市來說，有4個經濟命脈，從1980年代開始的信義計畫區，之後到內湖ICT產業，還有現在如火如荼幾乎快開發飽和的南港，再到最新的第4塊經濟支柱就是北士科。」

孫振義介紹：「北士科規模約90多公頃，25公頃是供產業使用，以台北市來講，土地最終的供應、最大的量就現在為止就在北士科了，未來經過捷運與環狀線的整體串聯，北士科能跟其他3大經濟核心區域緊密連結。」

孫振義說：「北士科過去也不是沒有發展，事實上有很多的產業已進駐，建築物也都在興建當中，但它好像有點沉睡，原因就是缺少了一個Superstar，而這個Superstar就在不久之前出現了，就是黃仁勳帶著NVIDIA乘著太空船降落。」

孫振義認為：「輝達布局北士科，很多企業主、相關產業心中勢必會覺得癢癢的，『輝達在哪裡，我們就要在哪裡』，可預期不久的將來，相關產業鏈甚至其他產業都會往北士科靠攏，呈現百家爭鳴盛況，成為台北市科技核心重鎮，甚至帶動社子島、關渡平原、淡水出現重大轉變。」

▲孫振義認為，產業鏈都會往北士科靠攏，呈現百家爭鳴盛況 。（圖／翻攝自「ETtoday房勢前瞻講座」第一集）

張境在表示：「AI時代來臨，等於是一個工業革命，也是一個科技革命，將來所有的商品都要跟AI連結，所以AI產業的產值非常大，尤其台積電在內所有的晶圓半導體供給AI伺服器等等，這個是台灣將來經濟命脈。」

張境在觀察：「在今年過年前後，我們常接觸到一些高資產客戶，他們心中有個疑慮，覺得台灣因地緣因素，好像很危險，開始思考錢要往哪裡去擺，但自從黃仁勳落腳後，這些客戶心態變得非常篤定，覺得黃仁勳比他更有錢，都可以把總部設在台灣，那還怕什麼？」

張境在接著表示：「輝達來到台灣，給國人一個很大的安定感，過去大家常說台積電是台灣的護國神山，現在我們感覺，輝達是讓台灣感覺多了一個防護罩，因為全世界將來AI經濟發展都要仰賴台灣，最近觀察一些高資產族開始出來看辦公室，並開始購入豪宅高總價產品。」

張境在表示：「台北市信義計畫區、內湖、南港都已發展相對飽和，而大北區門戶計畫全部都是素地，第一階段政府規劃了90幾公頃的北士科，但我們盤點了北區這個地方，大概有1000公頃，除了北士科，還有社子島、關渡平原，輝達來到北士科後，會加速整個大北區開發的力度。」

▲張境在認為，輝達進駐北士科，將加速整個大北區開發的力度。（圖／翻攝自「ETtoday房勢前瞻講座」第一集）

接著談到北士科的外溢效益，孫振義強調交通的便捷性，點名淡水廊道，「在不久的將來淡江大橋一通車，直接從淡水就可以連通到八里、台北港、桃園機場，可能把整個台北市的一盤棋重新定義，把整個軸心進行翻轉，北士科跟台北市的西北邊重新有了它的角色、它的定位，相信會讓台北市的經濟與整體產業發展更平衡。」

商用不動產方面，張境在表示：「科技發展就是一代接著一代，依據不同產業屬性，有商辦有廠辦，而最近一些客戶到北士科來設置『科辦』，這是一個新名詞，事實上AI產業就是要研發，以北士科一帶來說，像華碩、和碩、金仁寶都已設置在此，將形成新的一區商用聚落。」

商用不動產聚集與蓬勃，大量高階就業人口引入，周邊住宅市場也會成為焦點。孫振義表示：「輝達是一個跨國企業，可能整個亞洲區、甚至到澳洲所有的所屬員工都會來到台灣，讓台北變得更國際化，將帶起一個什麼樣的居住型態，非常值得期待。」

孫振義接著表示：「以北士科來說，地理條件得天獨厚，周圍環繞磺溪、外雙溪、基隆河、淡水河，形成river side水岸城市、國際化的科技城市，國際化不只是講英文這件事情而已，還有就是把國際上比較重要的生活質感帶進台北市。」

張境在相當認同孫教授所言，他說：「其實在國外很多高級住宅，都是臨海、濱海城市，但我們過去在淡水賣房子，發現許多台灣人沒有那種感覺，而剛好這一次輝達來到北士科，剛好距離淡水、八里近，加上這個地方本就有一個很好的水生態系，期盼未來政府透過交通建設整個串聯起來，勢必讓台北市出現截然不同的新面貌。」

張境在分享：「有位輝達主管是我們客戶，原本住在市中心，由於房價高，居住坪數比較小，可能只有40~50坪，但到了淡水就可以住100坪，未來若把孫教授所說的那些國際觀念引進來，打造濱海城市，將來的房價可能媲美台北市高單價產品，這是一個可能的趨勢。」