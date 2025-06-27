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老屏東人的童年地標　舊領南百貨開價5.5億求售

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲曾在屏東引領風潮的「領南百貨」，近期屋主開出5.5億元出售，也是目前屏東市最貴待售物件。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾在屏東引領風潮的「領南百貨」1987年開幕，不少老屏東人都有兒時在領南逛街的回憶，1997年不敵太平洋百貨屏東店的競爭，在開店10年後熄燈，目前整棟採分層出租，近期屋主開出5.5億元出售，成為目前屏東市最貴待售物件。

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領南百貨1987年開幕，位於屏東市逢甲路，當時曾帶動逢甲商圈發展。直到1997年太平洋百貨屏東店在中正路開幕，因不敵太平洋的競爭而結束營業，之後舊址曾租給「名佳美精緻生活館」，名佳美結束營業後又空租多年，之後採分層出租，目前1、2 樓租給知名健身中心，3樓則是婚紗公司，4樓以上樓層則是空租，沒想到近期傳出整棟出售。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲舊址曾租給「名佳美精緻生活館」，名家美結束營業後又空租多年，之後採分層出租。（圖／翻攝自Google Maps）

根據銷售資料，該棟大樓地坪301坪、建坪2006坪，為地上6樓、地下2樓，屋齡34年，開價5.5億元，為目前屏東市待售中最貴物件。

在地仲介表示，該商場曾是屏東市的地標性建築，屋主為劉姓自然人，目前月租金約100萬元，若全棟滿租月租金約達130萬元，可提供穩定金流，換算投報率約2.1%。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲逢甲路屬於屏東市中心，沿線商家林立，商業機能發達，該大樓三面臨路能見度高，頗具廣告效益。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產屏東尊皇明正加盟店東楊信華表示，屏東市近年地價與房價穩步上揚，逢甲路屬於屏東市中心，沿線商家林立，商業機能發達，該大樓三面臨路能見度高，頗具廣告效益。

楊信華說：「目前該區可建地已經不多，沿線屋齡多為40~50年舊透天，多以自用為主，交易量也不多。近年因地段精華，若建商有意收購周邊舊透天，進行整合開發，成交價約2000萬元上下，換算土地單價每坪也要100萬元。」

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關鍵字：屏東領南百貨商業房地產老建築

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