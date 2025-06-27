建商欠稅153萬　拖累小港地下停車場994萬進拍賣

▲高雄福馨園建設因積欠營業稅、房屋稅及地價稅等，今年遭法務部行政執行署高雄分署拍賣該公司名下的「甲桂林華廈」地下1樓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄福馨園建設從2010年開始就積欠營業稅、房屋稅及地價稅等，合計約153萬元，今年遭法務部行政執行署高雄分署拍賣該公司名下的房產，該物件位於小港「甲桂林華廈」地下1樓，底價994萬元，換算單價2.6萬元。專家表示，恐持續流標。

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▲建物現況為停車場，由大樓住戶使用中。（圖／法務部執行署高雄分署提供）

福馨園建設為高雄在地建商，查詢經濟部公司登記資料，該公司2009年已經申請廢止，目前已停業。法務部執行署高雄分署表示，該公司從2010年起，陸續積欠營業稅、房屋稅及地價稅等，合計約153萬元，因此拍賣該建商名下房產。

該物件位於小港區桂江街「甲桂林華廈」地下1樓，屋齡34年，建坪382.7坪，底價994萬元，換算單價2.6萬元。

根據筆錄顯示，查封時，據債權人查報是空屋，建物現況為停車場，由大樓住戶使用中，福馨園建設未占有使用，拍定後以現況點交，至7月1日前均為應買階段，可直接聲請買受或承受。

▲桂陽路商家林立，附近就是桂林國小，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，該區為小港桂林生活圈，桂陽路商家林立，附近就是桂林國小，生活機能發達，大樓屋齡多為20~30年，單價約15~20萬元，屋齡10年內大樓，單價25~30萬元，部分30年以上大樓，單價落在15萬元上下。

丁晉偉分析，這類獨立產權地下室在市場上較為罕見，多數地下室產權屬於公設或由住戶均分，該區地下1樓區域行情單價也要5萬元，該拍賣物件已低於區域行情。

拍賣物件小檔案 位置 小港桂江街 拍賣原因 積欠營業稅、房屋稅及地價稅 坪數 382.7 坪 底價 994 萬 義務人 福馨園建設 30年大樓地下1樓行情 約 5 萬元

▲拍賣物件小檔案。（ETtoday製表）

目前由於人口陸續進駐，新大樓平面車位總價約150~200萬元，1樓平面車位相當搶手，該樓層若能隔為平面車位出租，車位月租金2000~2500元，以租估隔成20個平車、月租金2000元換算，投報有4.8%，頗具收租效益。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，當初規劃、使用執照的地下室1樓使用類別為店舖，現況做為停車場使用，恐有違法與安全疑慮，依現況點交易有糾紛。且若管委會禁止將車位出租給非住戶，未來仍難以收租獲利，雖單價、總價都不高，但後續處理相關產權複雜，持續流標機會高。

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