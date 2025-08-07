法拍屋標到後才說不算！得標人怒告　法院：執行署違法確定

▲基隆陳青旭房子被拍，買家被退錢不服提告，法院認定宜蘭分署撤拍違法。（圖／記者黃宥寧攝）



記者董美琪／綜合報導

基隆男子陳青旭因未繳1萬8000元的交通罰單，名下三層樓透天老宅於民國109年遭拍賣，最終由林姓得標者以135萬5400元取得所有權。然而，行政執行署宜蘭分署隨後撤銷拍定，引爆雙方爭議。最高行政法院20日判決指出，撤拍行為確實違法，但針對是否應賠償林姓得標者74萬餘元損失部分，則發回台北高等行政法院重新審理。

整起事件起於109年1月，陳青旭因交通罰鍰未清償，導致他名下位於基隆的不動產遭查封並公開拍賣，最後由林姓民眾得標後完成付款與產權登記。

陳青旭事後向宜蘭分署提出異議申請。經分署重查發現，地籍登記上原列為一層樓木造建築的房屋實際上為三層違建，因此於同年5月撤銷拍定處分，退回得標金額給林姓得標者，並通知基隆地政機關註銷產權移轉登記。

對此，林姓得標者主張，其取得產權手續已完成，行政機關無權任意撤銷，提起行政訴訟請求確認撤拍行為違法並求償。台北高等行政法院審理後指出，法拍程序一旦完成且辦妥登記即告終結，宜蘭分署事後撤銷處分，已侵害林姓得標者財產權，裁定該處分違法。

此外，林姓得標者表示，其已與第三人談妥以210萬元出售該不動產並收取定金，卻因撤銷拍定導致交易告吹，損失可觀。一審法院據此判宜蘭分署須賠償74萬4600元。

宜蘭分署不服再提上訴。最高行政法院審酌後，確認撤拍違法的部分維持原判，但認為關於賠償金額的計算與依據仍有疑義，因此撤銷該部分判決並發回更審。