全台最便宜套房！新北1房1廳1衛1陽台「只要25萬元」內行人說話了

▲25萬元套房。（圖／翻攝購屋網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

房市寒冬持續，許多重劃區買氣慘淡，但價格沒有出現大規模下跌，反而依舊堅挺，消費者想撿便宜可得再等等。然而，有網友發現，新北市新店竟出現一間只要25萬元的套房，立刻PO網分享，引起大批網友討論。

臉書粉專「藍白拖」2日發文表示，他在購屋網站上發現一間超便宜的房子，「這是我這輩子，看到唯一一間不用貸款，可以全額付清的房子。房子比汽車還便宜，花新（花園新城，建物名）太魔幻了！」

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根據購屋網站，該物件開價25萬元，格局為1房1廳1衛1陽台、權狀坪數8坪、屋齡53年，位於電梯大樓的9樓。

網友看完紛紛留言，「入住都不用裝冷氣，自動透心涼嗎」、「欣賞這種誠實開價的賣家」、「還好，下面還有人停車。不可怕」、「比市區車位還小」、「門口還有機車格可以停太魔幻了吧」、「沒內部照片，很高機率是法拍」、「如果不是有故事，那應該也是有難搞的問題」。

也有內行人直言這是法拍屋，「保證你買不到25萬，這只是底價，而且可能不是這次的底價，有時候它寫的是第三標的底價，但現在可能只是第一標而已」、「房仲友人確認過就是法拍件起價」、「這不是最終價格，而且搞不好還不點交」、「這間已拍定，金額是101.4萬，另外這間是沒有土地持分的」。

此外，也有同社區的住戶表示，「身為花園新城的住戶，看這串留言覺得好有趣，大家對我們社區真的有很多想像耶」，「沒鬼，這邊人超多，租屋都搶手」。