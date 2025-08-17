ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「獨扛房貸」卻遭大姑質疑！　網友齊勸：還不快跑

▲▼房屋,住房,房子,買房,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲原PO前陣子買了一間預售屋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

「那我自己那麼辛苦幹嘛？」一名女子發文表示，她和男友在一起七年，前陣子自己買了一間預售屋，卻被大姑問「什麼時候要讓哥哥(男友)付錢？」，讓她思考到底該不該結婚。貼文一出，不少人都叫她「快逃」，大家認為「有疑慮就不要結婚」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露自己因家庭房產問題陷入困擾，進而對婚姻產生疑慮。她表示，自己用存款購買了一間預售屋，房貸及所有費用完全由她一人負擔，所以房子登記在自己名下。然而，男友的大姑得知後，開始對房產歸屬提出質疑，甚至暗示男友應該分擔費用。

原PO表示，她之所以選擇自己負擔房屋，是因為男友目前經濟狀況不佳，恐怕無法負擔房貸。但大姑卻私下詢問房貸金額，還假裝是從未來小姑那邊得知的，後來發現是大姑自己猜到的。

她前陣子還發現，男友在手機上和大姑討論「未來要合買房子或土地」，讓她直呼「那我自己那麼辛苦的付期款當未來的婚房是什麼意思？」原PO想詢問大家，如果真的不能接受未來的夫家，還要結婚嗎。

貼文一出，不少人表示快逃，「結了，以後眼淚會從褲管流出來」、「幹嘛嫁一個拖妳後腿的」、「有疑慮就不要輕易踏入婚姻」、「猶豫什麼，還不快跑」，也有人提醒，「婚前先去辦夫妻財產分開制，房子登記你名下」。

也有人鼓勵原PO，「相信妳的能力與條件，比男方好，千萬不要下嫁」、「妳能買房代表自己也很棒，是個有能力的人」、「能夠自己付頭期款，代表一個人也可以很好過」。

一房多租！男低價轉租學區房　坑留學生撈錢人間蒸發

馬來西亞發生租屋詐騙事件，一名男子以外出實習為由，低價轉租學區房，還利用「一房多租」手法，短短數日騙走至少7名中國大陸留學生超過1萬令吉押金（約新台幣7.5萬元）之後，人間蒸發。

36分鐘前

1小時前

股價飆6成！越南房產巨頭DIC增資1.8兆　專家：投資風口來了

越南房市火熱，建設投資開發公司 DIC Corp 近日宣布將增發 1.5億股股票，預計籌集 1.8兆越南盾（約 6,881萬美元），為拓展在 頭頓省與後江省兩大重點開發案提供資金挹注。受此利多激勵，DIC Corp 股價在三個月內暴漲近 60%，顯示投資人對越南房地產市場的高度信心。

1小時前

桃園機捷A21社宅專案管理完成評選　沿線社宅累積逾千戶

桃園市政府住宅發展處17日表示，該處近期再完成桃園機場捷運A21(環北)站旁350戶社會住宅專案管理標評選，預計115年11月工程發包，119年完工。住宅處在大眾運輸場站周邊，投入的社宅興辦，統計桃園機場捷運沿線的社會住宅推案戶數，從龜山A7、蘆竹A10到中壢A20和A21站沿線累計4個基地，超過1,400戶。

1小時前

父母過世房子就是小孩的？少1步驟失繼承權　恐變「國家的」

有不少民眾總以為父母或親人離世後，若留下的遺產中有房產，通常就直接是小孩的或是由其他親人繼承。但台中市地政局近日公布，光是今年度逾期未辦理繼承登記的案件中，有多達1471人、涉及4664筆土地與536棟建物，公告現值總額超過119億元；地政局也提醒，遺產在15年內無人辦理繼承，不動產在無人主張下將充公歸國庫。

1小時前

夫妻年薪300萬不生孩「買木柵or新店？」　一票選後者：適合居住

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等，一對夫妻年薪300萬元，不打算生小孩，考慮在台北置產，卻因地區選擇陷入兩難，不曉得該選擇熟悉的木柵，還是選擇新店？貼文曝光，許多網友推薦新店，「要舒服的話還是要新店，木柵陣痛期太久」、「生活環境新店好太多了」。

2小時前

租屋族注意！北市社宅9/8截止申請　雙寶家庭月省1.6萬

租屋族看過來！中央社宅下半年招租5案共1,563戶，大多位於北北桃，現正開放招租的有3案：北市松山區的延吉好室、新北中和區的保二安居以及新北林口區的世大運選手村等，9/8截止申請；9/15還有桃園、台南等2案招租。

2小時前

台中三寶爸17.53億入袋　在地分析購屋條件一次看

中樂透後要做什麼？不少民眾首選「買房置產」，一圓成家夢！2025年台中一名40多歲的三寶爸，中了威力彩頭獎加7注貳獎，總共抱走17.53億元，台彩也已經證實獎項被領取，信義房屋專家分析，中獎地點位於台中市西區民生路，周邊有不少符合自住的產品。

3小時前

新北第一間「客美多咖啡」　插旗5年要掰了！　最後營業日曝光

知名名古屋咖啡店Komeda's Coffee (コメダ珈琲)，2018年拓店來台，並在2020年插旗新北，新北首店設點在新莊的宏匯廣場，不過近期卻貼出「結束營業通知」的公告，內容提到因租約到期將在8月31日後結束營業，在地上班族、居民紛紛表示不捨。

3小時前

9月起去大阪「住宿稅變多了」　一定要準備日幣！達人曝原因

日本大阪府網站先前公告，大阪將於9月1日起，調整住宿稅，依住宿費用來徵稅，若不滿5000日圓則不徵稅。對此，旅遊作家943提醒，由於訂房的房價不包含住宿稅，所以通常是入住當下才要現場支付，換言之，旅客一定要提前準備日幣現金，以免無法入住。

3小時前

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

電梯3房租不出去「房東降300..

13年回憶掰了！全台唯一麗寶百..

想買淡海新市鎮　在地人勸退：只..

信義豪宅「賣14年還有百億餘屋..

9月起去大阪「住宿稅變多了」　..

搶案變慘案　台中新屋解約、賠售..

皇普砸13億買下大雅在地20年..

70年廢墟8600萬成交　新屋..

皇翔獵地苦陷3大案　董娘幕後操..

趁便宜買預售屋「先租人再自住」..

一房多租坑留學生　男撈7.5萬..

她「獨扛房貸」卻遭大姑質疑！

股價飆6成！越南房產巨頭DIC..

機捷A21社宅專案管理完成評選..

父母過世房子就是小孩的？少1步..

夫妻年薪300萬不生孩「買木柵..

北市社宅9/8截止申請　雙寶家..

台中三寶爸17.53億入袋　在..

新北第一間「客美多咖啡」　插旗..

9月起去大阪「住宿稅變多了」　..

