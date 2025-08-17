「獨扛房貸」卻遭大姑質疑！　網友齊勸：還不快跑



▲原PO前陣子買了一間預售屋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

「那我自己那麼辛苦幹嘛？」一名女子發文表示，她和男友在一起七年，前陣子自己買了一間預售屋，卻被大姑問「什麼時候要讓哥哥(男友)付錢？」，讓她思考到底該不該結婚。貼文一出，不少人都叫她「快逃」，大家認為「有疑慮就不要結婚」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露自己因家庭房產問題陷入困擾，進而對婚姻產生疑慮。她表示，自己用存款購買了一間預售屋，房貸及所有費用完全由她一人負擔，所以房子登記在自己名下。然而，男友的大姑得知後，開始對房產歸屬提出質疑，甚至暗示男友應該分擔費用。

原PO表示，她之所以選擇自己負擔房屋，是因為男友目前經濟狀況不佳，恐怕無法負擔房貸。但大姑卻私下詢問房貸金額，還假裝是從未來小姑那邊得知的，後來發現是大姑自己猜到的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她前陣子還發現，男友在手機上和大姑討論「未來要合買房子或土地」，讓她直呼「那我自己那麼辛苦的付期款當未來的婚房是什麼意思？」原PO想詢問大家，如果真的不能接受未來的夫家，還要結婚嗎。

貼文一出，不少人表示快逃，「結了，以後眼淚會從褲管流出來」、「幹嘛嫁一個拖妳後腿的」、「有疑慮就不要輕易踏入婚姻」、「猶豫什麼，還不快跑」，也有人提醒，「婚前先去辦夫妻財產分開制，房子登記你名下」。

也有人鼓勵原PO，「相信妳的能力與條件，比男方好，千萬不要下嫁」、「妳能買房代表自己也很棒，是個有能力的人」、「能夠自己付頭期款，代表一個人也可以很好過」。