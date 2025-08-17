日房價飆凶宅熱賣！專人夜宿查靈異「沒鬼就開證書」　投資客搶買

▲日本房仲業者指出，不少年輕人不排斥入住凶宅，部分海外投資人甚至看準低價與潛在高報酬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者董美琪／綜合報導

隨著日本房市上揚，凶宅成為越來越多人考慮的購屋選項。房地產顧問兼靈異調查員兒玉和俊表示，許多原本難以出租的物件，如今反而吸引租客與國外投資人上門。

路透社報導，他曾調查一棟位於千葉縣的房屋，七年前屋主在浴室輕生，去年兒子也在屋內孤獨死亡，約十天後才被發現。為確認是否存在異常現象，兒玉曾近20次在深夜駐留，使用攝影機、熱像儀、磁場探測器等設備紀錄每小時數據。若未出現異常，就會開立「無靈異證書」。

日本部分房屋因自殺、謀殺或孤獨死而被標記為「事故物件」，影響交易與出租。兒玉三年前成立公司Kachimode，提供相關調查服務。他說，過去幾乎無法出租的凶宅，現在需求反而增加。

受到房價上漲與日圓貶值影響，日本房產對海外買家更具吸引力，加上高齡化嚴重，孤獨死案件上升，也讓事故物件數量持續增加。2023年，全國約有2萬1900人過世超過8天，才被發現。

2021年，日本政府發布指導方針，建議孤獨死滿三年可免註明事件紀錄，方便房屋再次出租。不過屋主與仲介仍須向所有潛在買家與租客揭露歷史。

房仲業者指出，不少年輕人不排斥入住凶宅，部分海外投資人甚至看準低價與潛在高報酬。房仲公司Happy Planning創辦人大熊明表示，有人會等三年一過就調高租金。

根據國家研究機構預估，65歲以上獨居者目前占家庭數14%，20年後將達到五分之一，事故物件預料只會越來越多。