房東拒給鑰匙！租客天天等開門　熟睡一半被告知「房門要打開」

▲女子在新加坡租屋，但房東只給鐵門鑰匙，天天都要等開門。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子前往新加坡後，租下當地組屋其中一間房間，但沒想到房東只給她鐵門鑰匙，並沒有給出內門的鑰匙，因此只要外出，就必須等房東替她開門，有次還等到晚上11點才進門，在入住一周便搬離，拿不回押金。房東則稱，房客應該要告知幾點回家，「而且她是公主嗎？在外面等個5分鐘會怎樣？」

新明日報報導，女子當初透過臉書找房子，帶著母親、表弟一同前往看房，由於地點鄰近地鐵站，因此她看完就覺得很喜歡，也能接受租約規定的不帶外人來、不開伙、每周打掃1次等條件，雖然屋主不讓她的母親與表弟進屋一起看，但她仍決定簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到入住才5天，女子就被要求打掃3天，且房東還在她入睡之後來敲門，說房門一定要開著。最令她感到委屈的是，房東只給她鐵門鑰匙，必須透過房東才能打開內門。女子表姐透露，「表妹有一天回家的時候房東不在，結果等到晚上11點才能進門，類似狀況發生2次，房東還說自己去逛街，態度惡劣，完全覺得自己沒錯」。

最終，女子入住一周決定搬離。她的表姊把這一切公開在社群媒體上，結果收到多名前房客的訊息，稱以前也遇過類似狀況。

房東則稱，房客工作時間不固定，有時候晚上8、9點回來，有時要到深夜11點才回來，為了家人安全，只好讓她在外面等，「她需要通知我們幾點回來，那我就不會鎖門，你會給你的房客所有鑰匙嗎？如果她跑掉怎麼辦？而且她是公主嗎？在外面等個5分鐘會怎樣？」

報導指出，這名房東並未透過房屋仲介出租房屋，是在臉書尋找家中剛翻新的臥房，只招女房客，地點交通便利，也會提供影片與照片，並答覆房客問題。房東強調，房客確認租房並準備支付押金之後就能來看房子，但會在入門之前收取100新幣看房費，用於抵扣押金。

針對為何收取看房費，房東指出，「難道你們不覺得自己很無恥？要求屋主敞開大門免費讓你們看房，但只是為了讓你們看個爽，到頭來卻不租？」