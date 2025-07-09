「多屋族全面禁貸！」南韓打炒房超狠　總統李在明預告：只是開始

▲南韓總統李在明在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

南韓政府近日宣布限制多屋族與高額房貸，以壓抑過熱的房市。總統李在明3日舉行上任滿一個月的記者會時表示，若效果不如預期，未來還將推出更多打炒房措施，目前這波貸款限制只是「試水溫」。

根據南韓6月27日公布的新規，首都圈房屋抵押貸款最高額度被限制在6億韓元（約新台幣1274萬元）內，全面嚴禁首都圈多屋族申請房貸。此外，原本出售舊屋後，2年內購新房的寬限期，也縮短為6個月內要完成。這些措施自6月28日開始實施。

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李在明指出，當前南韓房市受到大量「投資型需求」干擾，需設法抑制非自住需求。《韓聯社》報導，新制上路後，首爾市公寓價格的漲勢已開始趨緩，顯示政策初見成效。

除了打壓投機者，李在明也強調將加快推動新都市計畫，提供更多住房供應。他表示，許多規劃中的新都市尚未實際供應，政府將依照原計畫加速推動。

但李在明也坦言，首都圈住房壓力的根本問題在於人口過度集中，若再於首都圈內推動大型開發，可能反而加劇問題。他以「因為口渴而一直喝鹽水」形容無節制開發的結果，顯示對過度集中首都圈的深刻憂慮。

儘管他在競選初期曾主張建設「第4新都市」，但此次記者會並未重申此構想，顯示其施政重心更傾向於調控需求與加快已規劃都市的推進。