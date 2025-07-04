電費破萬嚇壞！「他一看別人帳單傻眼」：為什麼都這麼便宜

▲原PO哀號，近一期電費要繳破萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

炎熱夏天，許多人都離不開冷氣房，而一名網友哀號，近一期電費要噴1萬1000多元，「感覺我家電費有點高」，因此好奇大家的電費落在哪裡？文章引發熱議，不少人回應「一家六口2千元，冷氣24小時開」、「一家三口電費1422元含公用電」，而原PO再度傻眼回應，「為什麼大家電費都這麼便宜？」

一名網友在臉書《匿名2公社》表示，家裡住一家四口、有4台冷氣，近2個月電費竟要1萬1000多元，讓他直呼電費太貴了，因此想求問大家用電狀況，「一般小家庭電費都落在哪個範圍？」

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底下網友熱議，「你家是什麼百坪大戶嗎」、「你家是在挖礦嗎」、「如果家裡有電熱水器全天24小時沒在關的，這是隱形耗電兇手」、「你該換冷氣了，我家之前四台冷氣...電費12000元，換完新冷氣降成3500元，一年的電費就可以買兩台新冷氣了」、「小家庭要1萬多元？你做生意喔」、「主要看電器使用狀況，不是人口」。

不少網友分享，「一家六口2千元，冷氣24小時開」、「夏季2個人，兩台冷氣，電費1200多元」、「兩個月4千多元，一家五口、兩台冷氣、一台冷凍櫃、一台冰箱還有魚缸」、「一家三口電費1422元含公用電，我兩台冷氣（都是一級省電）」、「1家四口，2台冷氣、1台電視、8台手機、2台平板，兩個月電費1700元」、「去年最貴的是2個月三千，2大2小，24小時吹2台冷氣」、「6人同住，2台冷氣、2台冰箱、1台洗碗機，一期3000元左右」、「冷氣該換了，我家4台冷氣，之前窗型夏天也是1萬多，後來用分離式變頻，電費4000～6000元」。

看到大家用電狀況後，原PO更加滿頭問號反問，「為什麼大家電費都這麼便宜？」隨即有苦主則安慰，「我2個人住套房，沒低於2萬過」、「去年暑假吹2台冷氣、電熱爐1台，2個月1萬6000元，這樣有安慰到你嗎」、「二人住，去年8、9月電費1萬4000元左右（二台冷氣），今年還不知道」。

事實上，台電曾分享吹涼又省電的小撇步，可以將風量調為自動模式，再開電風扇或循環扇，不僅有助室內空氣對流，也能提高冷房效果來省電，「冷氣溫度每調高1度可省電6％，所以設定26到28度並搭配電扇就會很涼！」

值得注意的是，想要冷房快一點，循環扇放置的位子也是關鍵，需在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

另外，民眾開冷氣前可以先做2件事，可以讓冷氣更快涼、更省電，首先是開窗戶散熱，家具、地板在炎熱的夏天吸熱一整天，會讓室溫上升不少，所以必須先讓熱氣散掉，冷氣才能更省時省力、事半功倍。